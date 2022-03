Segundo os livros: O que acontece com Anthony e Kate após finale de Bridgerton

A 2ª temporada de Bridgerton trouxe desenvolvimentos bombásticos para a série – particularmente na história de Anthony e Kate. Quem já maratonou os novos episódios na Netflix quer saber: o que acontece com o casal após o surpreendente final do novo ano? Para descobrir a resposta, podemos recorrer aos livros da saga.

Bridgerton é baseada na série literária de mesmo nome escrita por Julia Quinn. A saga conta com 8 livros, cada um deles focado na história de um dos irmãos Bridgerton.

A trama de Anthony – que serve como base para a 2ª temporada de Bridgerton – tem como base o livro “The Viscount Who Loved Me” (O Visconde que me Amava).

O site Screen Rant revelou tudo que acontece com Anthony e Kate após o desfecho da 2ª temporada de Bridgerton; confira abaixo.

O destino de Anthony e Kate na 2ª temporada de Bridgerton

Nos livros de Bridgerton, Anthony e Kate se casam após passarem por uma situação escandalosa. Entretanto, Anthony não consegue confessar seu amor por Kate – já que teme morrer na mesma idade do pai.

Quando Kate e a irmã Edwina se envolvem em um acidente de carruagem, Anthony finalmente revela seus sentimentos para a amada. Ou seja: ele se casa por obrigação, mas se apaixona por Kate mesmo tentando relevar as emoções.

Em Bridgerton, uma das maiores razões para a decisão de Anthony de “remover o amor da equação do casamento” é o fato dele ter presenciado o luto da mãe após a morte do marido Edmund.

O personagem não queria sentir a mesma dor ao se apaixonar por alguém, e também não desejava oferecer o mesmo luto para uma pessoa amada.

Anthony se aproxima desse sentimento quando Kate sofre uma lesão na cabeça após cair de um cavalo. Além disso, o primogênito dos Bridgerton também teme morrer da mesma forma do pai, que faleceu aos 38 anos.

Mas felizmente, isso não acontece. No primeiro epílogo de The Viscount Who Loved Me, Julia Quinn transporta os leitores para o aniversário de 39 anos de Anthony.

Anthony e Kate continuam casados, e o herdeiro dos Bridgerton sente um grande alívio por ter ultrapassado a idade do pai. Ao superar seu maior medo, ele consegue se dedicar inteiramente ao amor por Kate e pela família.

Eventualmente, Anthony e Kate dão as boas vindas a 4 filhos: Edmund (batizado em homenagem ao pai de Anthony), Miles, Charlotte e Mary.

Como termina a trama de Anthony e Kate em Bridgerton?

Como cada livro de Bridgerton foca na história de um dos irmãos, o relacionamento de Anthony e Kate assume um papel bem menor nos outros volumes.

Na série da Netflix, Anthony e Kate terminam a 2ª temporada muito bem casados – mas fãs esperam novidades sobre o relacionamento nos próximos episódios.

O segundo epílogo de Julia Quinn, ambientado 15 anos após o casamento de Kate e Anthony, revela que o casal continua unido – e mais competitivo do que nunca.

Dessa forma, tudo indica que Anthony e Kate garantem um final feliz e passam o resto da vida juntos, acompanhados dos 4 filhos e dos inúmeros sobrinhos da família Bridgerton.

A 2ª temporada de Bridgerton já está disponível na Netflix.