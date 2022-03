Série com vilão de Batman se torna uma das mais assistidas da Netflix

A série Taboo vem ganhando popularidade na Netflix. A produção é estrelada por Tom Hardy, ator de Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge e Venom.

No momento, Taboo aparece em terceiro lugar no Top 10 de séries da Netflix. Enquanto isto, ocupa o quinto lugar no Top 10 de produções gerais da gigante do streaming.

É um ótimo resultado, e um tanto inesperado também, porque Taboo na verdade teve lançamento em 2017.

Na época, relativamente poucas pessoas deram atenção para a série, mesmo com o envolvimento de Tom Hardy, um ator bastante conhecido.

Série com Tom Hardy

Em Taboo, o ator de Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge e Venom interpreta um homem misterioso que, em 1814, retorna para Londres após um longo período na África.

Ele planeja reconstruir a sua vida, retomando o que resta do império de seu pai. No entanto, o homem logo descobre que pode ser mais complicado do que ele achava, pois há inimigos em toda parte.

Taboo é uma série criada por Steven Knight, que é o mesmo escritor que desenvolveu Peaky Blinders. Aliás, Tom Hardy também participa desse seriado.

Steven Knight e o ator de Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge e Venom tiveram ainda outra colaboração, no longa-metragem Locke, que se passa quase inteiramente dentro de um carro.

Em Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge, Tom Hardy interpretou o vilão Bane, recebendo elogios por seu trabalho, embora alguns tenham achado a sua escolha de voz um pouco estranha e inusitada.

Como Venom, o ator atualmente estrela a sua própria franquia na Sony. O personagem começou como um inimigo do Homem-Aranha nos quadrinhos, embora eventualmente tenha se tornado um aliado.

Taboo, com Tom Hardy, está disponível na Netflix.