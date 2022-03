Série da Ms. Marvel pode chegar ao Disney+ antes do esperado

A série da Ms. Marvel foi adiada de 2021 para o verão de 2022 e parece que ela pode chegar antes do esperado ao Disney+, como indicou o CEO da Disney, Bob Chapek.

O executivo, durante o dia de investidores da Disney, disse que a série chegaria após Cavaleiro da Lua. Além disso, uma reportagem do The Hollywood Partnership (via The Direct), informou que o tapete vermelho da série está marcado para 2 de junho de 2022.

Isso indica que a série deve estrear na semana seguinte, em 8 de junho de 2022, uma quarta-feira. Não há informação oficial sobre isso por enquanto, no entanto.

Com Cavaleiro da Lua estreando em 30 de março, o seriado de seis episódios chegará ao fim em 4 de maio. Ms. Marvel também terá seis episódios e se estrear em 8 de junho com apenas um capítulo, encerrará a temporada em 13 de julho.

Isso significa que o seriado chegará ao fim menos de uma semana após a estreia de Thor: Amor e Trovão, como foi o caso com Gavião Arqueiro e Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa.

Isso também significa que a série será exibida, por um tempo, junto de Obi-Wan Kenobi, marcando a primeira vez que uma série da Marvel e uma de Star Wars ganham episódios no mesmo dia.

Kamala Khan é conhecida como a maior fã da Capitã Marvel. De forma inesperada, a menina ganha poderes inumanos e começa a atuar contra o crime.

A Ms. Marvel consegue se transformar, aumentar o próprio tamanho e manipular os braços e as pernas da forma como quiser. A série da Ms. Marvel está ligada com WandaVision e Capitã Marvel 2, ou The Marvels.

A heroína estará no aguardado filme da Marvel. Ao mesmo tempo, Monica Rambeau (Teyonah Parris), que aparece em WandaVision, também volta na sequência.

A série no Disney+ deve contar a origem da Ms. Marvel. Há a expectativa que Brie Larson apareça como Carol Danvers.

Ainda não há detalhes de qual exatamente será a história do seriado. O mesmo vale para Capitã Marvel 2.

Ms. Marvel, no Disney+, chega ainda em 2022.

