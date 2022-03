Série deixa cena de O Senhor dos Anéis ainda melhor

O Senhor dos Anéis é uma das sagas mais amadas do mundo, com cenas memoráveis.

Agora, um dos momentos mais divertidos de O Senhor dos Anéis: As Duas Torres pode se tornar ainda melhor por causa da série O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, do Amazon Prime Video.

Em O Senhor dos Anéis: As Duas Torres, Gimli comenta sobre as pessoas não verem anãs mulheres com muita frequência. Isso deu início a uma inusitada teoria sobre o surgimento dos anões.

“Não se vê muitas anãs mulheres. Isso, por sua vez, deu origem à crença de que não existem anãs mulheres, e que os anões simplesmente brotam de buracos no chão”, diz o personagem.

Deixando uma cena ainda melhor

Como o contexto de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder envolverá anãs mulheres, essa cena de O Senhor dos Anéis: As Duas Torres se tornará ainda melhor.

Pela primeira vez em live-action, os fãs verão essas anãs que, antes, eram apenas mencionadas. Só existe um pequeno problema.

Nos livros de J. R. R. Tolkien, é estabelecido que, assim como os anões, as anãs mulheres também apresentam barbas, o que não é o caso em O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

Isso levou a algumas reclamações dos fãs, que gostariam que esse detalhe fosse adaptado.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder chega ao Amazon Prime Video em 2 de setembro de 2022.