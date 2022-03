Série picante da Netflix revela tudo que você precisa saber sobre sexo

Se você deseja saber tudo sobre sexo, a série Fundamentos do Prazer pode resolver seus problemas. A produção documental acaba de chegar ao catálogo brasileiro da Netflix, com um olhar moderno e dinâmico sobre a sexualidade – sem tabus ou preconceitos.

Durante sua trajetória, a Netflix nunca evitou falar sobre sexo e prazer. O streaming já conta com várias produções que abordam o tema, como a aclamada série Sex Education e a produção documental Sex, Love & Goop, apresentada por Gwyneth Paltrow.

Fundamentos do Prazer estreia na Netflix com apenas três episódios, e sua 1ª temporada foca, principalmente, no prazer feminino.

Abaixo, mostramos tudo que você precisa saber sobre a temática, estrutura e apresentadores da nova série; confira.

“Sexo, alegria e ciência moderna se unem nesta série reveladora para enaltecer a complexidade do prazer feminino e destruir mitos antiquados”, afirma a descrição oficial de Fundamentos do Prazer na Netflix.

A produção documental é uma criação de Sara Lynn Krupnick, conhecida pela elogiada série Cheer e por fazer parte da equipe de produção de O Espetacular Homem-Aranha 2.

Em reações prévias da imprensa, Fundamentos do Prazer é descrita como uma série “provocativa, intimista e emocionante”.

Com episódios de 48 a 55 minutos, a série aborda três temas importantíssimos da sexualidade: “Nossos Corpos”, “Nossa Mente” e “Nossos Relacionamentos”.

Os episódios trazem entrevistas com mulheres do mundo inteiro, que falam sobre sexo, relacionamentos, gênero e muito mais.

Fundamentos do Prazer, por exemplo, explora a “lacuna do orgasmo” – o fato de muitas mulheres não conseguirem chegar ao êxtase em relações sexuais penetrativas.

De acordo com dados de especialistas, só 65% das mulheres atingem o orgasmo durante o sexo, uma porcentagem bem menor que a dos homens (95%).

Essa diferença importante em relação ao orgasmo faz com que muitas mulheres se sintam “inadequadas”.

A situação fica ainda mais complicada quando as mulheres em questão vêm de regiões conservadoras, que não dão a devida importância ao prazer e à sexualidade.

Mas Fundamentos do Prazer não é “apenas para mulheres”. A série oferece informações importantes para pessoas de todos os gêneros e orientações sexuais.

A produção conta também com entrevistas com cientistas, que abordam o lado fisiológico e hormonal da sexualidade.

Fundamentos do Prazer é apresentada pela comediante e podcaster Michelle Buteau.

Se você curte o reality show The Circle, já conhece a voz inconfundível da humorista, que também narra os episódios da atração.

A série documental Fundamentos do Prazer já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer.