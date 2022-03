Séries A Roda do Tempo e O Senhor dos Aneis tem o mesmo problema

Você gosta das séries da Amazon Prime Video? Apesar de fazerem muito sucesso, os fãs tem percebido algo em comum em suas produções: apesar do orçamento altíssimo, os cenários e figurinos deixam a desejar.

Por exemplo, a série A Roda do Tempo foi um grande sucesso de audiência e de crítica, mas os fãs reclamaram muito dos figurinos e cenários, porque tudo parecia muito novo e limpo, enquanto a história dava a entender que deveria estar em ruínas ou ao menos com uma aparência mais gasta.

E, ao que tudo indica, esse enorme erro irá se repetir em O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder, que deve estrear ainda neste ano de 2022 no streaming.

Ainda temos poucas informações sobre a série, mas o visual revelado dos personagens mostra figurinos que não condizem com o esperado. Através dos pôsteres oficias, fãs perceberam que faltou certa “delicadeza” na hora de cuidar das vestes, com costuras estranhas que, de fato, se distanciam muito da perfeição vista nos filmes de O Senhor dos Anéis e O Hobbit.

Os fãs ficaram muito decepcionados mas, apesar das críticas, a série O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder ainda não está condenada ao fracasso e, se trouxer uma boa história, com boas interpretações e efeitos especiais à altura da franquia, a qualidade do programa ainda possa estar a salvo.

Confira o teaser logo abaixo:

Mais sobre O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder

O projeto é comandado por J.D. Payne e Patrick McKay.

O nome mais conhecido do elenco é o de Robert Aramayo, que viveu o jovem Ned Stark em Game of Thrones. Na nova série, o famoso será Beldor.

Quem também chama atenção no elenco é a atriz Morfydd Clark, de His Dark Materials e Drácula da Netflix. A famosa será uma jovem Galadriel na série, papel que foi de Cate Blanchett nos filmes de O Senhor dos Anéis de Peter Jackson.

O elenco ainda contará com os nomes de Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Ismael Cruz Córdova, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Daniel Weyman, Markella Kavenagh, Ema Horvath e Joseph Mawle.

A série de O Senhor dos Anéis estreia em 2 de setembro de 2022 no Amazon Prime Video.