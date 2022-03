Sex/Life: Atriz de Batwoman entra em série quente da Netflix

Sex/Life é mais uma das produções mais picantes que fizeram sucesso na Netflix. Agora, Wallis Day, de Batwoman entrou para o elenco da segunda temporada.

A informação foi divulgada pelo TV Line, que anunciou os novos integrantes do elenco da segunda temporada da série da Netflix.

Continua depois da publicidade

Além de Wallis Day, que interpretará Gigi na série, entram para Sex/Life: Dylan Bruce (Orphan Black), Craig Bierko (Sex and the City), Cleo Anthony e Darius Homayoun.

Mais informações sobre os papeis dos atores não foram divulgados até o momento. A Netflix pode acabar trazendo os perfis de cada um deles, como costuma fazer com as próprias produções de maior sucesso.

Em Batwoman, Wallis Day substituiu Ruby Rose como Kate Kane, a fim de encerrar a história da personagem apropriadamente.

Sex/Life continua na Netflix

A série vem de B. B. Easton, a psicóloga escolar que se tornou autora cujo livro de memórias, 4 Homens em 44 Capítulos, foi recebido com uma recepção calorosa e críticas excelentes quando chegou às estantes em 2016.

Tão calorosa foi a recepção e tão notáveis foram as análises que sua história foi comprada pela Netflix, com uma série de oito episódios sendo encomendada em 2019.

A história de Sex/Life é mais ou menos assim:

“Sarah, a protagonista da série, é, no momento presente, uma mãe suburbana com uma vida confortável. Dito isso, há algo faltando – como a paixão erótica incandescente de sua juventude, passada se aventurando com motoqueiros, baixistas e outros caras perigosos.”

“Ela se tornou uma versão de si mesma digna do casamento e isso é um problema”, disse Stacy Rukeyser, a roteirista do seriado, à Entertainment Weekly.

“Ao esconder uma grande parte de si mesma de seu marido Cooper e esconder seu desejo, ela criou um problema para si mesma. Ela conseguiu o cara, mas a que custo? O custo é negar uma parte dela que está adormecida há um tempo e precisa ser homenageada, celebrada e cuidada, porque é uma parte real dela”, completou a escritora.

Dessa disjunção pessoal vem uma série de flashbacks e fantasias, explorando o que Sarah realmente quer de sua vida e se desistir de seu lado selvagem valeu a vida tranquila de uma esposa e mãe.

Sex/Life está disponível na Netflix. A segunda temporada chega em breve.