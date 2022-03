Shayne de Casamento às Cegas revela ter arrependimento com reality

Em Casamento às Cegas, Shayne pode ter pedido em casamento Natalie, mas ele também se apegou a Shaina no programa. No entanto, ele cometeu um grave erro do qual ele se arrepende no reality da Netflix.

Na reunião da segunda temporada de Casamento às Cegas, o apresentador Nick Lachey perguntou a Shayne sobre ele ter confundido a voz de Natalie com a de Shaina em um encontro.

Ao invés dele se desculpar pelo erro, ele tentou virar a situação, fazendo ela achar que o erro foi dela. Shayne expressou seu arrependimento dizendo:

“Esse foi facilmente o maior erro que cometi no programa. Joguei a carta da vítima imediatamente e tentei me defender. Como homem, não é isso que você quer fazer”, disse o participante do programa.

“Eu me senti pessoalmente atacado porque estamos ouvindo um pequeno microfone através de uma parede. Você ouve de forma diferente. Eu definitivamente me arrependo 100% e estou honestamente envergonhado pelo fato de ter entrado direto no modo de ataque. Eu honestamente deveria ter deixado ela falar como deveria. É embaraçoso”.

Casamento às Cegas teve pedido secreto na Netflix

Natalie Lee, da segunda temporada de Casamento às Cegas, teve um relacionamento com Shayne Jansen, mas poderia ter se casado com outra pessoa.

Chris Coelen, criador do programa, revelou ao Metro que outro homem pediu a mão dela em casamento antes de Shayne.

“Havia outro cara que – muito, muito cedo – estava realmente interessado em Natalie e basicamente a pediu em casamento”, disse Coelen ao canal. “Foi muito inesperado, mas ele sentiu que sabia, e ela disse: ‘Isso é estranho'”.

“Ela não tinha nenhum sentimento profundo por ele, mas ele desenvolveu sentimentos muito significativos por ela. De qualquer forma, ela disse não e ele foi embora, e foi isso”, acrescentou.

Coelen diz que a proposta original não foi mostrada no corte final do programa por conta da duração da série.

“Acho que é uma história fascinante, mas porque estamos focados em mais da história dela… acho que para ela foi menos significativo”, continuou ele. ‘Era como, ‘Por que esse cara está fazendo isso?’ versus ‘Oh, meu Deus. Eu realmente tenho sentimentos sérios por ele'”, continuou Coelen.

Casamento às Cegas está disponível na Netflix.