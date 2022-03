She-Hulk: Visual da heroína na série está dividindo fãs da Marvel

She-Hulk, a série da Mulher-Hulk, é um dos lançamentos mais aguardados da Marvel em 2022. A produção da Disney+ trará Tatiana Maslany como a protagonista, em uma história que mistura ação, comédia e aventura. Recentemente, o visual da heroína vazou na internet, e acabou dividindo a opinião dos fãs; confira abaixo o motivo.

A produção será a 8ª série do MCU a ser lançada na plataforma Disney+, após WandaVision, Falcão e o Soldado Invernal, Loki, What If, Hawkeye e as vindouras Cavaleiro da Lua e Ms. Marvel..

Enquanto a série do Cavaleiro da Lua tem a intenção de oferecer uma temática mais obscura aos fãs da Marvel, She-Hulk tem tudo para se estabelecer como uma das produções mais divertidas do MCU.

Vale lembrar que o visual da protagonista de She-Hulk, compartilhado recentemente na internet, vem de um material vazado. Ou seja: o design oficial da heroína ainda pode sofrer modificações.

Por que os fãs da Marvel não gostam do visual de She-Hulk?

“O universo da Marvel está em constante evolução. Em She-Hulk, brincamos muito com elementos de comédia, mas continuamos a fazer parte do MCU”, afirmou a diretora Kat Coiro em uma entrevista recente.

Fãs mal podem esperar para descobrir como Mark Ruffalo, o intérprete do Hulk, se envolverá na nova produção do Disney+.

“Tatiana Maslany é realmente lendária como She-Hulk. Estou ‘passando a bandeira’ para ela. A série tem cenas divertidas, legais e longas entre o Professor Hulk e ela. Nunca vimos o Hulk interagir com pessoas da maneira que ele faz na série. Será realmente interessante”, comentou Mark Ruffalo.

Você provavelmente conhece Tatiana Maslany por sua performance como diversas personagens diferentes na série de ficção científica Orphan Black.

Recentemente, fãs da Marvel compartilharam nas redes sociais uma imagem vazada que supostamente mostra o visual da She-Hulk (veja abaixo).

Muita gente não gostou da caracterização da personagem, principalmente em relação ao visual da heroína nas HQs.

“Como eles podem caracterizar a She-Hulk como uma personagem sexy? Era para ela ser uma fera incrivelmente indestrutível, não uma modelo verde sensual!”, esbravejou um fã no Twitter.

Outros, aprovaram o visual da heroína e elogiaram a caracterização criada pela Marvel na nova série da Disney+.

“Eu gostei da She-Hulk em um vestido. Quem leu as HQs sabe que ela se conecta com seu lado feminino, e que não tem problemas com sexo”, comentou um espectador no Reddit.

O que se sabe é que a série da Mulher-Hulk tem tudo para revolucionar o MCU ao apresentar uma visão mais leve e divertida sobre as aventuras de super-heróis.

Além de Tatiana Maslany no papel principal e Mark Ruffalo como o Professor Hulk, She-Hulk tem Tim Roth (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis), Ginger Gonzaga (Togetherness), Renée Elise Goldsberry (Hamilton) e Jameela Jamil (The Good Place) no elenco.

She-Hulk estreia ainda em 2022 na Disney+. Clique aqui para assinar o streaming e acompanhar as séries do MCU.