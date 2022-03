Sinopse de Obi-Wan Kenobi revela “missão crucial” do Jedi na série

Foi divulgada a sinopse oficial da trama de Obi-Wan Kenobi, nova série derivada de Star Wars que chega em maio ao catálogo do Disney_, e os fãs já ficaram ansiosos com uma possível “missão crucial”.

Segundo o trecho, “Durante o reinado do Império Galáctico, o ex-Mestre Jedi Obi-Wan Kenobi embarca em uma missão crucial. Kenobi deve enfrentar aliados que se tornaram inimigos e enfrentar a ira do Império.”

A sinopse não revela nenhuma outra informação, mas fãs de Star Wars especulam que a tal “missão crucial” de Obi-Wan Kenobi tenha algo a ver não só com tomar conta do pequeno Luke Skywalker em Tatooine, mas com os Inquisidores, que também devem fazer aparecer na nova série em live-action, conforme vimos no trailer que os últimos Jedi sobreviventes da Ordem 66 estão sendo perseguidos.

Se isso for verdade, a série abre grande potencial para explorar as habilidades de detetive de Obi-Wan Kenobi, além de ver como a fé Jedi pode ser restaurada na galáxia.

Confira o vídeo logo abaixo:

Mais sobre Obi-Wan Kenobi

Ewan McGregor volta para o papel de Obi-Wan Kenobi, o mesmo que teve nos filmes prelúdio de Star Wars. O seriado, que será do Disney+, pretende contar o que acontece entre esses longas citados e a trilogia clássica da saga.

Além de ter Hayden Christensen voltando como Darth Vader, o elenco traz diversos nomes conhecidos de Hollywood, como Sung Kang, de Velozes e Furiosos, Rupert Friend, de Homeland, e Joel Edgerton.

O seriado segue a vida do amado jedi dez anos depois dos eventos de Star Wars: A Vingança dos Sith. Assim, os fãs saberão o que acontece com Kenobi até a trilogia clássica, quando o Jedi treina Luke Skywalker.

O mesmo vale para Darth Vader. Os fãs devem, assim, ver um vilão em formação durante a série de Star Wars.

Uma curiosidade é se a série pode mostrar um Luke criança. Apesar de Kenobi demorar para encontrar o aprendiz, o jedi sempre esteve vigiando, mesmo de longe, o filho de Anakin.

Obi-Wan Kenobi chega ao Disney+ em 25 de maio. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.