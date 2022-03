Sophie Turner tem arrependimento com Game of Thrones￼

Boa parte do elenco de Game of Thrones cresceu enquanto gravava a série. Atrizes como Sophie Turner e Maisie Williams eram bem jovens quando começaram a filmar o seriado da HBO.

Não por acaso, Turner revelou ter um arrependimento em relação a essa experiência. Ela sente falta da vida universitária.

“Eu gostaria de ter tido a experiência universitária. Eu gostaria de ter saído e bebido muito e vomitado no meio de um clube sem ser fotografada”, disse Turner brincando à AP News.

Ela lamentou que as marcas da faculdade não foram deixadas nela por conta de Game of Thrones. No entanto, ela menciona que a experiência de fazer parte da maior produção de TV do mundo não é algo que ela se arrependa totalmente.

“Estou feliz com minha experiência em Game of Thrones. Acho que não perdi muito”, confessou a atriz.

Game of Thrones terá nova série na HBO

House of the Dragon será uma produção da HBO Max e não terá o envolvimento dos criadores da série original, David Benioff e Dan Weiss.

A trama seguirá a linhagem dos Targaryen 200 anos antes de Game of Thrones, tendo sua história adaptada do livro Fogo e Sangue.

House of the Dragon foi encomendada diretamente como série, sem precisar da aprovação do piloto. A primeira temporada terá 10 episódios.

Miguel Sapochnik, diretor de episódios importantes de Game of Thrones, será o co-showrunner e ficará na direção do piloto. O projeto começou a ser desenvolvido por outro veterano da série original, o escritor e produtor Bryan Cogman.

Na história, uma briga entre irmãos pode desencadear uma guerra. O Príncipe Daemon Targaryen estaria visando o trono do Rei Viserys.

House of the Dragon chega em 2022. Game of Thrones segue na HBO Max.