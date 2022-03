Steven Spielberg exalta Round 6; veja o motivo

O diretor Steven Spielberg gostou muito de Round 6, série da Netflix. Uma coisa chamou a atenção do cineasta de uma maneira muito positiva: a produção escalou atores praticamente desconhecidos por grande parte do público e, ainda assim, conseguiu alcançar grande popularidade.

Em uma entrevista compartilhada pelo Deadline, Steven Spielberg exaltou Round 6 por sua escalação de elenco. Ele acredita que a série pode ter mudado o jeito de pensar de várias pessoas em Hollywood.

“Round 6 veio e mudou completamente as coisas para nós. Há algum tempo atrás, eram as grandes estrelas que traziam o público.”

“Hoje em dia, é interessante porque pessoas desconhecidas podem estrelar séries inteiras. Também podem aparecer em filmes.”

Round 6 (Squid Game) segue disponível na Netflix

Em Round 6 (Squid Game), 456 pessoas são convidadas a participar de uma misteriosa competição de sobrevivência chamada apenas de Squid Game.

Os participantes competem em uma série de jogos infantis tradicionais – mas com reviravoltas mortais – e colocam as vidas em risco em busca do prêmio de 45,6 bilhões de Wons (a moeda da Coreia do Sul). O valor equivale a aproximadamente 40 milhões de dólares.

Apenas um entre os participantes leva a bolada. Nesse cenário marcado por traições, ambição e muitos perigos, todos os concorrentes fazem de tudo para garantir o prêmio.

Afinal de contas, o Squid Game só convida pessoas que realmente precisam de dinheiro, o que traz um nível maior de desespero à competição.

Round 6 (Squid Game) está disponível na Netflix.