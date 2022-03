Stranger Things: 4ª temporada tem mudança que vai agradar fãs de terror

A quarta temporada de Stranger Things terá uma mudança que deve agradar os fãs de terror. Foi o que indicou o co-criador da série, Ross Duffer.

Ele deu uma entrevista ao podcast Present Company with Krista Smith em que comentou que a quarta temporada estará mais inclinada para o terror do que as outras.

“Quando apresentamos a série para a Netflix há alguns anos, explicamos que as crianças eram como Os Goonies e E.T. O Extraterrestre. Essa era a história desses personagens.”

Uma temporada mais voltada para o terror

“Já os adultos eram como Tubarão e Contatos Imediatos do Terceiro Grau e os adolescentes eram como A Hora do Pesadelo e Halloween – A Noite do Terror. Mas nesta temporada, não temos mais crianças.”

“Então, a parte de Os Goonies não existe mais. Estamos nos inclinando muito mais para o território do terror, que tanto amamos. Foi muito divertido fazer essa mudança.”

No Brasil, Stranger Things está agora disponível pela Netflix.