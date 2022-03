Stranger Things: Fãs estão acertando teorias sobre 4ª temporada e criador está chocado

Os fãs ficaram muito tempo sem novos episódios de Stranger Things. Com isso, muitos criaram diversas teorias com os poucos materiais lançados nesse meio tempo. Um dos criadores da série da Netflix está chocado que muitas dessas estão certas.

Com a série de ficção científica dos anos 1980 prestes a retornar, os criadores Matt e Ross Duffer conversaram com a podcaster da Netflix, Krista Smith, para discutir a próxima temporada.

“Acho que [os fãs] ficarão felizes quando virem. É muito, muito longa, e é por isso que estamos demorando muito”, compartilhou Ross Duffer, acrescentando que algumas teorias de fãs que ele viu online são “surpreendentemente” precisas.

“Estou constantemente impressionado com o quão afiados os fãs são e com que rapidez eles são capazes de montar algo com muito, muito pouca informação”, disse ele.

Anúncio do fim de Stranger Things e data da 4ª temporada

A Netflix finalmente revelou a data de estreia da quarta temporada de Stranger Things, que será dividida em duas partes.

A primeira parte dessa nova leva de episódios chega em 27 de maio de 2022, enquanto a segunda em 1º de julho.

O anúncio veio acompanhado de uma carta dos criadores de Stranger Things, os irmãos Duffer, que revelaram outra notícia importante: a série vai acabar com a quinta temporada.

“Há sete anos planejamos a trama completa de Stranger Things. Naquela época, nossa ideia era que a série tivesse entre quatro e cinco temporadas”, diz um trecho da carta dos criadores da série.

“Não conseguimos encaixar tudo em quatro temporadas, mas, como vocês vão perceber, a história está chegando ao fim. A temporada 4 será a penúltima e a 5 a última”, continua a carta.

Veja o anúncio e o comunicado dos irmãos Duffer, na íntegra, abaixo. Stranger Things volta na Netflix em 27 de maio.

É ELA!!! A maior temporada de todas de #StrangerThings 🗣🗣🗣 e agora com datas!



O volume 1 chega no dia 27 de maio e o volume 2 chega no dia 1º de julho. pic.twitter.com/mgC9sFrac6 — netflixbrasil (@NetflixBrasil) February 17, 2022