Stranger Things: Onde está Hopper? Resposta já pode ter sido revelada

Um dos maiores mistérios da 4ª temporada de Stranger Things na Netflix é o paradeiro de Hopper. Os teasers dos novos episódios já revelaram que o personagem de David Harbour está vivo. Mas afinal: onde está Hopper? Uma das prévias da série pode ter revelado a resposta – e fãs não perceberam.

“Não temos boas notícias para o nosso ‘Americano’: ele está aprisionado, longe de casa, no deserto gelado de Kamchatka, onde enfrenta perigos humanos e… outros. Enquanto isso, de volta aos Estados Unidos, um novo horror começa a surgir, algo há muito enterrado, algo que conecta tudo”, indica a sinopse de Stranger Things 4.

A descrição oficial dos novos episódios dá a entender que Hopper está em Kamchatka, possivelmente sob a constante vigilância dos soldados soviéticos. Mas uma pista recente apresentou uma perspectiva diferente sobre o destino do personagem.

O site Looper explicou tudo sobre a nova pista que pode indicar o destino de Hopper na 4ª temporada de Stranger Things; veja abaixo.

Onde está Hopper em Stranger Things 4?

Na 4ª temporada de Stranger Things, Eleven se muda com a família Byers para a Califórnia, após a suposta morte de Hopper.

Um dos materiais de divulgação dos novos episódios de Stranger Things leva os fãs da série para um tour por trás das câmeras. No vídeo, o destaque fica para o quarto de Will.

No cenário, fãs mais observadores encontraram um desenho que se parece muito com Hopper em um uniforme prisional (na imagem acima).

Entretanto, não sabemos se esse desenho foi feito antes ou depois da “morte” de Hopper.

“O fato de Stranger Things sugerir que Will sabe o que aconteceu com o xerife é interessante. Significa que Will será essencial para ajudar Hopper a escapar da prisão russa?”, questiona o site Looper.

Detalhes sobre a trama da nova temporada são escassos, mas a revelação pode confirmar uma popular teoria dos fãs. A teoria em questão afirma que Will desenvolve poderes especiais após suas jornadas pelo Mundo Invertido.

Chamado pelos amigos de “Will, o Sábio” , o personagem pode ter ganhado poderes premonitórios. Dessa forma, ele conseguiria ver o futuro e descobrir o que aconteceu com Hopper.

Dessa forma, um simples desenho pode se provar crucial para a volta de Hopper. Mas vale citar que, pelo menos até o momento, a suposição é apenas uma teoria – sem qualquer confirmação da Netflix ou dos responsáveis pela série.

A 4ª temporada de Stranger Things estreia na Netflix em 27 de maio de 2022.