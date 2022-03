Stranger Things: Títulos de episódios podem ter entregado final da 4ª temporada

Stranger Things, série de sucesso da Netflix, está chegando ao fim.

A 4ª temporada será a penúltima da série e, na contagem regressiva para a estreia dos novos episódios, fãs perceberam que os títulos divulgados em um vídeo da plataforma de streaming podem ter velado spoilers do final da nova temporada de Stranger Things.

Os títulos em questão são dos episódios sete e oito, “O Massacre no Laboratório Hawkins” e “Papa”, que sugerem que outras cobaias do laboratório possam dominar a segunda parte da nova temporada.

Com isso, finalmente aprenderemos mais sobre a origem de Eleven/Onze e sobre os poderes de outros que, assim como ela, cresceram em meio a vários testes. O título do oitavo episódio também implica no reencontro entre a protagonista e Brenner, seu “criador” a quem ela costumava chamar de Papa na primeira temporada da série.

Confira o vídeo com os títulos dos episódios da 4ª temporada logo abaixo:

Stranger Things está chegando ao fim

A Netflix finalmente revelou a data de estreia da quarta temporada de Stranger Things, que será dividida em duas partes.

A primeira parte dessa nova leva de episódios chega em 27 de maio de 2022, enquanto a segunda em 1º de julho.

O anúncio veio acompanhado de uma carta dos criadores de Stranger Things, os irmãos Duffer, que revelaram outra notícia importante: a série vai acabar com a quinta temporada.

“Há sete anos planejamos a trama completa de Stranger Things. Naquela época, nossa ideia era que a série tivesse entre quatro e cinco temporadas”, diz um trecho da carta dos criadores da série. Não conseguimos encaixar tudo em quatro temporadas, mas, como vocês vão perceber, a história está chegando ao fim. A temporada 4 será a penúltima e a 5 a última”, continua a carta.

Stranger Things volta na Netflix em 27 de maio.