Stranger Things: Veja quanto tempo se passa entre 3ª e 4ª temporada

Stranger Things, um dos maiores sucessos de audiência da Netflix, se prepara para lançar sua tão aguardada temporada ainda neste ano.

A última vez que vimos novos episódios da série foi em 04 de julho de 2019, quase três anos atrás. Mas será que terá se passado tanto tempo assim também para os personagens? A resposta é não.

Sabemos que as temporadas 1 a 3 foram ambientadas entre os anos de 1983 e 1985 e, nos últimos episódios lançados até o momento, estávamos em outubro de 1985. A temporada 4, no entanto, começará seis meses após essa data.

Segundo sinopse divulgada pelo The Hollywood Reporter, faz quase meio ano desde a Batalha de Starcourt e, agora, vemos os nossos jovens adolescentes tentando lidar com o novo rumo de suas vidas. “Nosso grupo de amigos está separado pela primeira vez – e navegar pelas complexidades do ensino médio não tornou as coisas mais fáceis”. diz a sinopse.

“Neste momento mais vulnerável, uma nova e horrível ameaça sobrenatural surge, apresentando um mistério horrível que, se resolvido, pode finalmente acabar com os horrores do Mundo Invertido.”

Stranger Things está chegando ao fim

A Netflix finalmente revelou a data de estreia da quarta temporada de Stranger Things, que será dividida em duas partes.

A primeira parte dessa nova leva de episódios chega em 27 de maio de 2022, enquanto a segunda em 1º de julho.

O anúncio veio acompanhado de uma carta dos criadores de Stranger Things, os irmãos Duffer, que revelaram outra notícia importante: a série vai acabar com a quinta temporada.

“Há sete anos planejamos a trama completa de Stranger Things. Naquela época, nossa ideia era que a série tivesse entre quatro e cinco temporadas”, diz um trecho da carta dos criadores da série. Não conseguimos encaixar tudo em quatro temporadas, mas, como vocês vão perceber, a história está chegando ao fim. A temporada 4 será a penúltima e a 5 a última”, continua a carta.

Stranger Things volta na Netflix em 27 de maio.