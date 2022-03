Supernatural: Estúdio gastou US$ 1 milhão por causa de brincadeiras de atores

Misha Collins, o Castiel de Supernatural, disse que a Warner Bros. Television gastou uma fortuna com a produção de Supernatural e um desses gastos veio das brincadeiras dos astros da série.

Durante uma recente aparição no podcast de Michael Rosenbaum, Inside of You with Michael Rosenbaum, Collins falou sobre seu relacionamento com as estrelas da série, Jensen Ackles e Jared Padalecki, particularmente como os dois brincavam com ele no set – e como isso contribuiu para a questão das horas extras.

“Era enlouquecedor às vezes, mas também foi, eu acho, demonstrativo do fato de que nos divertimos muito no set. Tipo, eu acho que a Warner provavelmente teve de pagar US$ 1 milhão em horas extras por causa de nós andando pelo set ao longo dos anos, sem hipérboles”.

Esse tipo de set também se traduziu em amizades da vida real entre o elenco. Collins explicou que, embora existam subconjuntos de fãs que pensam que as estrelas não gostam umas das outras, a verdade é que eles se dão bem e são amigos que se importam muito um com o outro, mesmo agora que Supernatural chegou ao fim

The Winchesters, derivada de Supernatural, vem aí

A nova produção, chamada de The Winchesters, contará a história de John e Mary Winchester, os pais de Dean e Sam. Jensen Ackles, que interpretou Dean Winchester na série original, será o narrador do projeto.

A história inédita apresentará aos fãs o romance complicado entre John e Mary, desde antes deles se conhecerem, como se uniram e tudo que tiveram de sacrificar para salvar o mundo. A informação é do The Hollywood Reporter.

Meg Donnelly foi escalada para interpretar Mary Winchester, enquanto Drake Rodger dará vida a John. Eles se juntam a Jensen Ackles como os únicos três astros confirmados no elenco até agora.

Mary é descrita como uma jovem de 19 anos que “lutou contra as forças das trevas durante a maior parte de sua vida. Depois de perder alguém próximo a ela, ela considera deixar os negócios da família – até que o desaparecimento de seu pai e a chegada do recém-chegado John Winchester a obriga a liderar uma nova equipe”.

Quanto a John, a série mostrará sua vida agora que ele está de volta à casa, voltando do Vietnã. “Altruísta e lúcido, ele encontra uma nova missão em casa, onde vestígios do passado de seu pai o levam a uma organização secreta e a uma nova guerra como caçador”, diz a sinopse.

Ainda não há nenhuma previsão de estreia para The Winchesters.