Surge rumor sobre a 4ª temporada de Demolidor

Já sabemos que o Demolidor faz parte do Universo Cinematográfico Marvel desde Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa. Agora, parece que uma nova temporada da série sobre Matt Murdock está em desenvolvimento.

O Murphy’s Multiverse apontou que a Disney está abrindo uma nova produtora chamada Blind Faith Productions (Fé Cega em tradução livre). Tendo em vista que o Demolidor é um católico cego, pode ser que a produtora esteja envolvida com uma nova série do personagem.

Outra evidência parte da Production Weekly, publicação confiável usada por profissionais de cinema e tv. Nela há a chamada de elenco para um “reboot de Demolidor”.

Com isso, pode ser que a série da Netflix ganhe um reboot, com a história sendo contada do zero, mas, ao menos, com Charlie Cox como Matt Murdock/Demolidor.

Por enquanto é melhor encarar isso como rumor, visto que não foi feito qualquer pronunciamento oficial por parte da Marvel.

Astro de Demolidor quer continuar interpretando o personagem

Os fãs vibraram quando Charlie Cox reprisou o papel de Matt Murdock em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa. Agora, o astro de Demolidor, da Netflix, quer aparecer em mais filmes do Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

Cox participou do evento Supanova Comic Con & Gaming e disse que nem sempre sabia que reprisaria o papel, o que mudou nos últimos anos.

“Durante anos, me fizeram perguntas sobre retornar como Demolidor, e a verdade genuína era que eu assumi 100% que ele tinha ido embora, aquele navio tinha zarpado. Agora parece que eu estava mentindo por um longo tempo, na verdade não estava, só menti por pouco tempo. Você ainda não quer estragar tudo para as pessoas”.

Há rumores sobre o Demolidor aparecer em She-Hulk (Mulher-Hulk), no Disney+ e na série Armor Wars. Cox, no entanto, não pode dizer o que está vindo por aí.

“Quero dizer, eu me sinto tão sortudo por ter sido escalado para esse papel e é o presente que continua sendo entregue. Eu amei cada minuto da série”., disse ele. “Ser convidado a voltar e estar envolvido em qualquer capacidade é absolutamente emocionante para mim. E eu espero, eu não quero parecer ganancioso, mas espero fazer muito mais. Estar envolvido muito nisso, muito mais por muitos anos. Espero que nunca acabe. Espero que chegue ao ponto em que as pessoas digam, ‘Você é muito velho para interpretar esse papel'”.

