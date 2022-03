Taboo: Tudo o que sabemos sobre a 2ª temporada

Lançada originalmente em 2017, Taboo se tornou um inesperado sucesso ao estrear no catálogo brasileiro da Netflix. A produção superou lançamentos épicos da plataforma – como The Last Kingdom e Vikings: Valhalla – e dominou o Top 10 de diversos países. Quem já maratonou a série quer saber: Taboo terá 2ª temporada?

Protagonizada por Tom Hardy (Venom), Taboo conquista fãs com sua trama cativante, referências a momentos históricos da vida real, e ótimas atuações do elenco.

“Considerado morto há muito tempo, um aventureiro volta a Londres para vingar a morte do pai — e enfrentar inimigos poderosos”, afirma a sinopse de Taboo na Netflix.

Veja abaixo tudo que sabemos sobre a renovação de Taboo para a 2ª temporada e sobre o que os fãs podem esperar no futuro da série.

Taboo terá 2ª temporada?

Primeiramente, é importante citar que Taboo não é um projeto original da Netflix. Na verdade, a série é uma produção BBC, exibida originalmente no canal BBC One.

Taboo foi renovada para a 2ª temporada em março de 2017, poucos meses após sua transmissão original.

“James Delaney vai continuar explorando novas realidades com seu bando de desajustados em um novo mundo”, afirmou Steven Knight, o criador da série, no anúncio da renovação.

Mas desde então, poucos detalhes sobre os novos episódios foram revelados. Afinal: o que aconteceu com a 2ª temporada de Taboo?

2ª temporada de Taboo – Data de estreia na Netflix

Até o momento, a data de estreia da 2ª temporada de Taboo não foi revelada. Os novos episódios ainda estão em estágio inicial de desenvolvimento, e as gravações devem começar em breve.

Em novembro de 2021, Steven Knight compartilhou uma aguardada atualização sobre a 2ª temporada de Taboo.

“Seis dos oito episódios foram escritos. Estamos tentando alinhar as estrelas para trazer o nosso astro (Tom Hardy) de volta ao set”, comentou o showrunner.

Ou seja: Tom Hardy é o responsável pela demora no lançamento da 2ª temporada de Taboo. Extremamente atarefado, o ator britânico ainda não teve tempo para se dedicar às gravações da série.

Vale lembrar que, entre 2017 e 2022, Tom Hardy contou com quatro projetos nos cinema (Venom, Capone, Venom: Tempos de Carnificina e Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa). O ator também interpreta Alfie Solomons na série Peaky Blinders.

A trama da 2ª temporada de Taboo

Após os eventos da 1ª temporada, o segundo ano de Taboo deve mostrar James Delaney e seus companheiros em uma jornada à Ponta Delgada, em Açores, onde eles finalmente encontrarão o agente americano Colonnade.

“Taboo vai para o oeste, e se torna mais narcótica… Temos uma certa rota geográfica para a nova história. É bom saber para onde estamos indo”, comentou Steven Knight em uma entrevista ao site Collider.

A produção também deve mostrar o grupo de Delaney em uma viagem à América, onde o personagem de Tom Hardy pode explorar a origem nativo-americana da mãe, além de reivindicar os seus direitos sobre a área de Nootka Sound.

Fãs aguardam por desenvolvimentos importantes, como a revelação do segredo por trás da tattoo de James e os embates do personagem com a Companhia das Índias Ocidentais.

A 1ª temporada de Taboo está disponível na Netflix.