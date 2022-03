The Big Bang Theory quebra recorde com momento picante de casal

The Big Bang Theory permaneceu por muitos anos como uma das séries mais populares do mundo – tanto em relação ao público quanto à crítica especializada. O que muitos fãs não sabem é que a série quebrou diversos recordes durante a exibição de suas 12 temporadas, e que um desses recordes aconteceu em um dos momentos mais emocionantes de um dos casais mais populares da série.

A série foi exibida originalmente entre 2007 e 2019, com 279 episódios divididos em 12 temporadas. Produção de Chuck Lorre e Bill Prady, ela também se destacou nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

Continua depois da publicidade

Durante as 12 temporadas de The Big Bang Theory, os protagonistas contaram com ótimos arcos de desenvolvimento emocional. Os jovens que começam a série como nerds sem qualquer experiência com o sexo feminino, terminam a produção casados (em sua maioria).

E foi exatamente um dos momentos mais importantes compartilhados por um dos melhores casais da série que fez The Big Bang Theory entrar para o Livro dos Recordes Guinness. O site Looper falou sobre a situação; confira abaixo.

Qual é o maior recorde de The Big Bang Theory?

The Big Bang Theory entrou para o livro dos recordes com o episódio “The Opening Night Excitation”, exibido durante a 9ª temporada.

É nesse episódio que Sheldon e Amy – os personagens de Jim Parsons e Mayim Bialik – decidem levar o relacionamento para o “próximo nível”.

Ou seja: é o episódio em que Sheldon e Amy (ou Shamy, como chamam os shippers do casal) dormem juntos pela primeira vez.

Durante a trama de The Big Bang Theory, o relacionamento de Sheldon e Amy passa por diversos desenvolvimentos interessantes.

Inicialmente, os personagens firmam um acordo para namorar sem contato físico. Eventualmente, os dois se beijam, e a partir daí, estabelecem um relacionamento bem mais dinâmico.

Por anos, os fãs de Sheldon e Amy aguardaram ansiosamente o momento que o casal tiraria os jalecos e iria para a cama.

Quando esse momento finalmente aconteceu, 24 milhões de pessoas sintonizaram suas TVs na CBS.

A audiência quebrou todos os recordes da TV, e entrou para o Livro dos Recordes Guinness como “o maior número de espectadores ao vivo em uma série de TV gravada”.

Na época, Mayim Bialik falou sobre a decisão de Sheldon e Amy, e concordou que já estava na hora do casal ficar mais íntimo.

“Nós abordamos muitas coisas nessa série, então o foco nunca foi ‘será que o Sheldon e Amy vão transar?’ Mas é algo importante, e a Amy fica realmente chocada”, explicou a atriz.

Todas as temporadas de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.