The Boys: 3ª temporada terá festa sexual e Jensen Ackles comenta tudo

A terceira temporada de The Boys se aproxima e contará com um dos eventos mais chocantes dos quadrinhos originais: o Herogasm. Jensen Ackles comentou sobre esse acontecimento na série.

O Herogasm é basicamente uma grande orgia de super-heróis e, de alguma forma, a produção conseguiu inserir isso na série do Amazon Prime Video.

“Acho que todo mundo sabe que eles de alguma forma conseguiram colocar o Herogasm nesta temporada”, disse Ackles durante o painel SXSW. “Como eles fizeram isso eu não vou dizer, mas… p*ta m*rda”.

“Eu vou te contar apenas uma pequena história. Eu entrei no set, não para dizer que eu estava naquela cena em particular ou algo assim, mas eu estava trabalhando naquele dia e eu fui até o nosso operador de câmera, que estava comendo um sanduíche fora do set, ele estava com a máscara abaixada. Ele disse, ‘Cara, eu vi muitas coisas hoje!’ E eu fiquei tipo ‘Oh, Oh não!’ Então, sim, bons tempos”, continuou Jensen Ackles.

The Boys funciona como uma grande sátira aos quadrinhos, filmes e séries de super-heróis. Vemos seres super-poderosos claramente baseados nos personagens da DC e Marvel, mas com uma reviravolta: eles não são exatamente “heróis”.

Cada um deles conta com defeitos humanos, enquanto alguns são puramente psicopatas, como é o caso do vilão, o Capitão Pátria.

Nesse meio, um grupo de vigilantes busca acabar com esses heróis, que são patrocinados e estão a mando da grande corporação Vought.

The Boys tem duas temporadas no Amazon Prime Video. O terceiro ano chega em 3 de junho de 2022.