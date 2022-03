The Boys: Com Soldier Boy, série vai parodiar famoso herói da Marvel

O novo teaser da 3ª temporada de The Boys revela detalhes importantes sobre os novos episódios. Um deles é a introdução do herói Soldier Boy, interpretado por Jensen Ackles – o Dean Winchester de Supernatural. Com a chegada do personagem, a produção do Prime Video começa a parodiar um dos heróis mais icônicos da Marvel, em uma trama que deve dar o que falar nas redes sociais.

A comparação em questão acontece entre Soldier Boy e o Capitão América, interpretado por Chris Evans no MCU. Nas HQs que inspiram a série, o personagem foi concebido como uma paródia de Steve Rogers – e o novo teaser confirma esse fato.

Nas HQs, Soldier Boy era o líder de seu próprio time, Payback, assumindo um papel semelhante ao do Capitão América nos Vingadores.

O personagem também afirmava ser um veterano da Segunda Guerra Mundial, algo que era questionado por vários outros heróis. Eventualmente, The Boys revela que Soldier Boy”, na verdade, era uma alcunha carregada por dois heróis diferentes.

Tudo sobre a paródia do Capitão América em The Boys

Na 2ª temporada de The Boy, Soldier Boy foi mencionado como um dos primeiros heróis criados com o Composto-V durante a Segunda Guerra Mundial.

Já no teaser da 3ª temporada, o personagem de Jensen Ackles aparece lutando contra diversos soldados, o que indica que a série apostará em flashbacks da época da Guerra.

Entretanto, se a série optar por seguir à risca a trama das HQs, essas cenas podem ser apenas materiais de propaganda produzidos pela Vought International.

Seria algo semelhante à propaganda militar do Capitão América, produzida pelo Exército Americano durante a Segunda Guerra e por todas as décadas subsequentes.

O teaser também traz grandes comparações entre Soldier Boy e o Capitão América. O uniforme do personagem é obviamente inspirado pelos trajes de Steve Rogers no MCU. O capacete, por exemplo, é quase idêntico.

Segundo Jensen Ackles, o herói da Vought passará por mudanças importantes de figurino nos novos episódios.

Embora o uniforme do Soldier Boy tenha uma paleta de cores diferente da do Capitão América, também utiliza clássicos símbolos americanos como estrelas e águias.

Além disso, a primeira imagem promocional do personagem lembra o visual do Capitão América em Vingadores: Guerra Infinita.

Junto com sua história de origem e aparência, o Soldier Boy também parodia o Capitão América por sua personalidade cafona e maneirismos antiquados.

Nas HQs, o personagem é caracterizado como puritano e inocente, sem nunca falar palavrões ou fazer referências sexuais – algo que também se tornou uma piada do Capitão América nos filmes da Marvel.

Por outro lado, o Soldier Boy é bem mais cruel que Steve Rogers, disposto a machucar qualquer um para atingir seus objetivos.

O comportamento antiquado do personagem pode transformar Soldier Boy em um herói preconceituoso e intolerante, o que pode conectá-lo com as ideologias fascistas da Stormfront.

Ainda não sabemos exatamente qual será o papel do Soldier Boy na 3ª temporada de The Boys, mas segundo o site CBR, o personagem pode se tornar um vilão “mais importante que Stormfront ou Homelander”.

A 3ª temporada de The Boys estreia no Prime Video em 3 de junho. Veja abaixo o trailer.