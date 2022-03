The Boys: Diabólicos é ainda mais grotesca que série original

The Boys: Diabólicos chegou ao Amazon Prime Video como uma série animada derivada de The Boys, que é um grande sucesso do serviço de streaming.

A produção apresenta um estilo maluco que a torna ainda mais grotesca do que a série original, o que é ótimo.

Assim como The Boys, The Boys: Diabólicos é uma produção voltada para o público adulto. Assim, ela não poupa no sangue e na violência.

Uma série animada muito maluca e divertida

O que é mais interessante sobre The Boys: Diabólicos é que cada episódio conta uma história separada, com um estilo diferente. Aliás, cada uma dessas histórias também apresenta uma equipe criativa diferente.

Por exemplo, um episódio vem de Andy Samberg, conhecido por Brooklyn Nine-Nine. Outro é de Justin Roiland, de Rick and Morty.

Se você gosta de uma série animada adulta com uma abordagem grotesca e muito maluca, corra para assistir The Boys: Diabólicos no Amazon Prime Video.

Realmente vale a pena, especialmente se você já é um fã de The Boys no serviço de streaming.

The Boys: Diabólicos está disponível no Amazon Prime Video.