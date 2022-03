The Boys está de volta no Prime Video – mas não da forma que você esperava

O Amazon Prime Video está aproveitando o sucesso de The Boys e está expandindo o universo. O serviço de streaming lançou a nova série da franquia, Diabólicos.

Esta volta não é como os fãs imaginavam. The Boys: Diabólicos é uma série animada do universo e em formato de antologia – ou seja, cada capítulo acompanha uma história diferente.

Uma curiosidade sobre a derivada é que cada capítulo também apresenta um estilo de animação. Além disso, pode ser importante que os espectadores assistam The Boys: Diabólicos, que traz personagens já conhecidos dessa forma diferente.

Confira abaixo mais sobre a nova série de The Boys no Amazon Prime Video.

A trama de The Boys: Diabólicos

A série animada promete mostrar um lado ainda mais insano e violento dos personagens de The Boys. Um trailer revelado mostra a aparição de personagens como o Capitão Pátria.

Ao mesmo tempo, algumas histórias podem ser focadas em personagens novos. Não se sabe ainda se essas figuras podem logo mais aparecer em live-action na série principal do Amazon Prime Video.

As oito histórias também mostram ser ligadas com a substância que dá poderes para as pessoas. Alguns contos trazem personagens que querem mudar a vida dessa maneira – o que não parece dar muito certo.

O elenco de The Boys: Diabólicos

O elenco de vozes mistura atores que aparecem em The Boys e novos nomes. Voltam para franquia Antony Starr (Banshee), Elisabeth Shue (Cobra Kai), Chace Crawford (Gossip Girl), Simon Pegg (Missão Impossível) e Giancarlo Esposito (Breaking Bad).

Os novos nomes são os de Aisha Tyler, Awkwafina, Andy Samberg, Ben Schwartz, Don Cheadle, Eliot Glazer, Jason Isaacs, Justin Roiland, John DiMaggio, Kenan Thompson, Kieran Culkin, Kevin Smith, Kumail Nanjiani, Michael Cera e Nasim Pedrad.

Todos os episódios de The Boys: Diabólicos já estão no Amazon Prime Video.