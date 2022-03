The Flash: 8ª temporada vai mudar o Time Flash permanentemente

A nona temporada de The Flash já foi confirmada, mas a oitava ainda não acabou, tendo concluído apenas metade da exibição. O showrunner disse que podemos esperar grandes mudanças no time Flash.

Em uma nova entrevista ao TV Insider, o showrunner de The Flash, Eric Wallace, falou sobre o que está por vir na segunda metade da oitava temporada.

O novo vilão está sendo mantido em segredo por enquanto, mas Wallace enfatizou que o que está por vir para Barry e o equipe terá algumas repercussões “permanentes”.

“Vamos tentar algo novo este ano com três arcos. Vamos ver quanta ação podemos incluir na 8ª temporada. Vai ser um passeio muito louco, mas eu tenho que avisar as pessoas que o que está vindo emocionalmente vai mudar o Time Flash permanentemente. E eu não estou brincando”.

Naturalmente, ele não revelou o que está por vir, mas podemos esperar grandes eventos nessa segunda leva de episódios da oitava temporada.

É o fim para The Flash?

Segundo publicação recente do The Hollywood Reporter, a 9ª temporada de The Flash pode ser a última do programa ou, no máximo, a penúltima, se a série tiver a sorte de chegar até uma décima parte.

Essa teoria ganha forças não só pela baixa audiência da produção, mas por sua falta de renovação: atualmente em sua 8ª temporada, a série ainda não foi oficialmente renovada para um novo ano, o que pode indicar que a The CW e a DC estão esperando pelos resultados dos atuais episódios para definir de uma vez por todas a sua última cartada.

Relatos do início deste ano revelam, ainda, que a WarnerMedia e a ViacomCBS estão tentando vender a The CW, o que pode afetar os conteúdos de sua programação.

No entanto, mesmo se The Flash terminar em sua 9ª temporada, será um grande feito ao se oficializar como a produção do Arrowverse de maior duração. Mas, ao menos por enquanto, tudo isso é apenas um rumor.

Após hiato de vários meses, The Flash voltou a exibir os episódios de sua 8ª temporada no dia 9 de março.