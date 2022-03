The Last Kingdom introduz personagem surda em grande papel

Atenção: pode conter spoilers da temporada final de The Last Kingdom.

A quinta e última temporada de The Last Kingdom estreou hoje (9 de março) no catálogo da Netflix, entregando de uma só vez todos os episódios desta leva final da franquia de sucesso.

E apesar da saga já estar em seus últimos capítulos, ainda deu tempo de apresentar uma nova personagem importante: Hella, uma serva leal de Stiorra, e surda.

Hella e Stiorra aparecem na série com grande intimidade, revelando uma amizade entre as personagens. Elas se comunicam através de língua de sinais.

Até onde se sabe, a língua de sinais ainda não existia na época em que a The Last Kingdom se passa, mas essa inconsistência histórica ainda pode ser muito apreciada pelos fãs ao trazer representatividade para o programa.

Quem interpreta Hella em The Last Kingdom?

Representatividade, aliás, que também está nos bastidores, já que a atriz que interpreta Hella, Lara Steward, também é surda.

Lara é conhecida principalmente por The Silence, drama lançado pela BBC em 2010.

Mas enquanto The Last Kingdom se despede do público, os fãs ficam ansiosos também com a estreia de Seven Kings Must Die (Os Sete Reis Devem Morrer, em tradução livre), um novo filme em spin-off que já foi confirmado, mas ainda não tem previsão de estreia.

Enquanto isso, assista a todas as cinco temporadas completas de The Last Kingdom na Netflix.