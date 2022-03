The Last Kingdom: Tuíte dá esperança de retorno para série cancelada

The Last Kingdom chegou ao fim com a quinta temporada, mas um tuite da conta oficial da série indicou que há esperança para novas temporadas.

A publicação traz uma foto do Padre Benedict (Patrick Robinson) com um incenso na mão e uma legenda bastante sugestiva.

“Reze para termos mais conteúdo de The Last Kingdom”, diz o tuite da série da Netflix.

É bem improvável, no entanto, que o seriado ganhe mais temporadas, especialmente levando em conta que um filme está em desenvolvimento para fechar a história.

Veja o tuite, abaixo.

O filme de The Last Kingdom na Netflix

A Carnival Films está desenvolvendo um filme de The Last Kingdom para a Netflix. Alexander Dreymon, que vive Uhtred na série, fez o anúncio, como citado antes.

O ator revelou o longa-metragem intitulado Seven Kings Must Die (Sete Reis Devem Morrer, em tradução livre).

Dreymon viverá Uhtred em Seven Kings Must Die e será acompanhado por boa parte do elenco da série, juntamente de novos rostos.

Embora a quinta temporada “conclua totalmente a série”, o produtor Nigel Marchant disse (via Deadline): “sempre havia mais uma história que queríamos contar”.

Dreymon acrescentou: “Foi um privilégio contar a história de Uhtred por cinco temporadas. Sou muito grato aos nossos fãs. Eles têm sido imensamente leais a The Last Kingdom e, graças ao apoio deles, a equipe está se reunindo para mais uma rodada”.

The Last Kingdom tem cinco temporadas na Netflix. A estreia de Seven Kings Must Die não foi marcada.