The Last of Us: Vídeo da série revela dois grandes personagens do game

Foi divulgado um novo vídeo dos bastidores de The Last of Us, que mostram dois grandes personagens do game: Henry e Sam.

Por enquanto, ainda não foram revelados os nomes dos atores que interpretam Henry e Sam na adaptação em live-action de The Last of Us.

Confira abaixo o vídeo dos bastidores de The Last of Us.

Série com Pedro Pascal

A série de The Last of Us é estrelada por Pedro Pascal, conhecido por seu trabalho em The Mandalorian e Game of Thrones.

Ele interpreta Joel, um popular personagem dos jogos.

A personagem Ellie será interpretada Bella Ramsey, que também esteve em Game of Thrones.

The Last of Us é uma produção da HBO, ou seja, também terá lançamento através do serviço de streaming HBO Max.

Por enquanto, não existe uma data de lançamento para a série de The Last of Us.