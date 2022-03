The Walking Dead apresenta substituto de Carl, filho do Rick

Exibindo atualmente sua 11ª – e última – temporada, The Walking Dead abre caminho para seu aguardado desfecho. Os novos episódios fazem um ótimo trabalho ao apresentar aos fãs um substituto para Carl, o filho de Rick Grimes. Mas afinal, quem é ele? E como ele se relaciona com a conclusão da série? Explicamos abaixo tudo sobre essa novidade.

Vale lembrar que Carl, o filho de Rick Grimes, morre na 8ª temporada de The Walking Dead. O personagem era interpretado por Chandler Riggs.

No episódio “The Rotten Core”, The Walking Dead traça um claro paralelo entre Carl Grimes e Hershel, o filho de Maggie e Glenn.

Desde o retorno de Maggie, na 10ª temporada, Hershel desempenha um papel mais importante na trama da série. O personagem é interpretado pelo ator mirim Kien Michael Spiller.

Por que o filho de Maggie é o novo Carl em The Walking Dead?

No início de “The Rotten Core”, Maggie deixa o filho para trás para ajudar Aaron e Gabriel a combater um grupo de soldados da Commonwealth.

Hershel, aparentemente, já é acostumado a ficar sem ver a mãe por longos períodos de tempo. Mas dessa vez, ele não aceita: ao invés de ficar esperando o retorno de Maggie, o personagem se junta à luta no complexo de apartamentos Riverbend.

A atitude fez muitos fãs lembrarem do legado de Carl, o “garoto original do apocalipse zumbi”.

Quando a presença de Hershel é descoberta, o garoto enfrenta Negan cara a cara. E ao deduzir que o personagem de Jeffrey Dean Morgan foi o responsável pela morte de Glenn, ele o ameaça com uma arma.

A cena é uma referência a um momento memorável de Carl na 7ª temporada de The Walking Dead – no qual o personagem também aponta uma arma para Negan.

O fato de The Walking Dead apostar em uma trama tão semelhante, na visão de muitos fãs, é uma homenagem a Carl.

As semelhanças entre Hershel e Carl também acontecem nos HQs da série. Carl, por exemplo, aponta uma arma para Shane em The Walking Dead #6. A cena não aparece na série, já que Rick se torna o responsável pela morte do ex-amigo.

De acordo com a análise do site Screen Rant, The Walking Dead quer transformar Hershel em um “novo Carl” e incluir o personagem em Isle of the Dead, a série derivada que terá Maggie e Negan como protagonistas.

Como The Walking Dead está chegando ao fim, grande parte das decisões narrativas serve para garantir o futuro da produção – seja nos filmes de Rick Grimes ou nas séries derivadas já confirmadas pela AMC.

