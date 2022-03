The Walking Dead está confundindo a cabeça dos fãs; veja o motivo

The Walking Dead é uma das séries mais populares da TV, mas não é mais o fenômeno que costumava ser. Muitos fãs abandonaram o seriado há algum tempo, insatisfeitos com as escolhas feitas ou simplesmente desinteressados no enredo.

Para quem deixou de assistir The Walking Dead há algum tempo, pode ser um pouco estranho assistir aos novos episódios. Isto porque a série mudou bastante.

Continua depois da publicidade

Por exemplo, uma coisa que pode confundir a cabeça dos fãs é a Commonwealth, uma comunidade mais avançada que conta com soldados que se parecem muito com Stormtroopers, aqueles mesmos de Star Wars. Na verdade, isto virou até motivo de piada nas redes sociais.

Stormtroopers em The Walking Dead?

Um internauta escreveu no Twitter: “Acho que estou atrasado, mas por que eles adicionaram Stormtroopers neste universo?”

“Minha mãe ligou a TV quando estava passando The Walking Dead e este é o primeiro episódio que eu vi desde que Rick saiu da série. Agora há Stormtroopers na série, eu estou muito confuso”, comentou outra pessoa.

Um outro fã disse: “Eu não entendo os Stormtroopers em The Walking Dead. É o apocalipse zumbi, como eles encontraram meios ou tempo para fazer essas fantasias?”

“Estou feliz em ter parado de assistir depois que o Glenn morreu”, resumiu outro internauta.

No Brasil, The Walking Dead está disponível no Star+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.