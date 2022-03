The Walking Dead finalmente revela quem é Stephanie Vega

Alerta de spoilers

A 11ª temporada de The Walking Dead trouxe uma grande reviravolta ao revelar quem é Stephanie Vega, a mulher por quem Eugene se apaixonou durante as conversas pelo rádio.

Após o desaparecimento de Stephanie, Eugene começa a investigar e se infiltra no que ele acha ser a base de operações dos conspiradores que teriam sido responsáveis pelo sequestro.

Eventualmente Eugene percebe que nunca existiu uma Stephanie, ela é uma agente disfarçada, ou golpista. Eugene deduz que Hornsby usou Stephanie para enganá-lo, a fim de que ele compartilhasse informações de Alexandria e as comunidades aliadas.

Horsby confessa e diz que valeu a pena para que Eugene e os companheiros dele entrassem na Commonwealth. Ele revela que Stephanie é Shira e ela odeia Iron Maiden.

Mais tarde, uma mulher com voz familiar aparece dizendo: “Eugene, preciso conversar com você”. Ela se identifica como a mulher com quem ele conversou pelo rádio. É max, que viu Eugene comprar sorvete com a Stephanie falsa no episódio 5.

The Walking Dead cortou romance de Maggie

A 11ª temporada de The Walking Dead poderia dar um arco diferente para Maggie. A viúva de Glenn quase teve um relacionamento amoroso nos novos episódios.

A revelação foi feita pela chefe do seriado, Angela Kang. A produtora relatou ao TV Line que Alden quase se tornou um companheiro de Maggie.

O personagem assumiria o papel de Dante na série. Nos quadrinhos, Dante vira um namorado para personagem – já na TV, The Walking Dead o colocou como um espião dos Sussurradores.

“Está completamente certo. Ele seria tipo um Dante – não o Dante, que nós usamos com um contexto diferente”, contou a produtora.

Com a mudança, Alden foi morto em The Walking Dead. Parte do novo arco também aconteceu porque Lauren Cohan, a intérprete de Maggie, deixou temporariamente o seriado.

“Nós mudamos os rumos porque Lauren deixou a série. Nós sabíamos que ela voltaria em algum momento”, completou a chefe do seriado.

No Brasil, The Walking Dead está disponível pelo Star+.