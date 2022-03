The Walking Dead: Palavras finais de personagem falecido foram cortadas

Uma das mortes mais chocantes de The Walking Dead é a de Abraham pelas mãos de Negan, pouco antes do vilão assassinar Glenn. Michael Cudlitz, que interpretou o ruivo disse que a fala final do personagem dele foi cortada.

Cudlitz compartilhou o diálogo alternativo não filmado da estreia da 7ª temporada do programa, durante um painel na Fandemic Tour Atlanta.

“Havia uma versão alternativa da minha morte que, se tivéssemos tempo para filmar, teríamos feit, mas não tivemos”, disse ele.

“E eu estou meio que feliz por não termos feito porque isso dá uma notícia melhor, mas eu acho que a fala deles foi melhor. Eu teria dito: ‘Chupe minhas bolas vermelhas’. Mas não tivemos tempo”.

The Walking Dead surpreende com revelação chocante sobre Negan

The Walking Dead chocou os fãs ao revelar que Negan não apenas se casou, como terá um filho na 11ª temporada da série.

Seis meses se passaram desde que ele deixou Alexandria e se juntou ao grupo de Annie em Riverbend.

O 14º episódio dessa temporada final da série revelou que ele se casou com Annie e que ela está grávida de 11 semanas.

Apesar dele já ter tido algumas esposas quando era líder dos Salvadores, Negan apenas amou uma mulher: Lucille. Ele revelou que gostaria de ter um filho com a ex-esposa, que se suicidou após contrair câncer de pâncreas.

Veremos se um Negan Jr. vai nascer em The Walking Dead, ou se há mais tragédia esperando o ex-vilão.

