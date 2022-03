The Walking Dead pode ter acabado com teoria sobre Stephanie

Attenção: contém spoilers de The Walking Dead, do Star+.

Stephanie é uma das personagens mais misteriosas de The Walking Dead. Quando a personagem finalmente apareceu primeira vez na série, em lançamento pelo Star+, a maioria dos espectadores assumiu que ela era uma farsa, mas o novo episódio parece ter derrubado essa teoria.

Continua depois da publicidade

Para refrescar a memória, Stephanie conheceu Eugene através do sistema de rádio. Eles se aproximaram rapidamente, mas ao mesmo tempo em que Stephanie era muito discreta sobri mesma, parecia muito interessada em ouvir sobre Alexandria.

Mas com a 11ª temporada em pleno lançamento, chegou ao Star+ o 10º episódio da fase final da série de sucesso, e novas evidências revelam que os fãs posam estar errados sobre a personagem.

Entenda a nova teoria de The Walking Dead

Vimos, recentemente, Eugene conhecer Stephanie pessoalmente e ser completamente enganado por ela, caindo em uma grande armadilha. O público também foi enganado: a voz que ouvimos nas rádios não era de Chelle Ramos, que interpreta a Stephanie que vimos na série, e sim de Margot Bingham, que interpreta uma assistente que, ao que tudo indica, se chama Max.

Em meio a tudo isso, houve ainda uma terceira mulher: Pamela Milton (interpretada por Laila Robins), que se encontrou brevemente com Eugene brevemente no caminhão de sorvete da Commonwealth. A química entre os dois foi tão imediata que os fãs passaram a crer que Pamela era a verdadeira Stephanie, e a mulher que está com Eugene é uma espiã da Commonwealth.

Mas o novo episódio acaba com essa teoria: ao que tudo indica, essa Max é, de fato, a Stephanie cuja voz conhecemos. Ela é uma assistente de Pamela que acabou sendo levada como refém, mas que ainda tem muita história para contar.

Seu nome, de fato, pode não ser Stephanie, mas como sabemos que os sistemas de rádio não são 100% seguros, parece uma boa ideia usar um nome falso para se comunicar com desconhecidos, demonstrando ainda inteligência nela. Outra prova de sua inteligência é que, embora tenha aprendido muito sobre Alexandrina, não passou grandes informações sobre Commonwealth para Eugene nas conversas por telefone.

E, segundo esse novo episódio, Stephanie/Max é uma membro da resistência: ela diz ao seu agressor que é como ele. Para saber mais, precisaremos continuar assistindo à última temporada de The Walking Dead.

Clique aqui para assinar o Star+ e não perder nenhum episódio.