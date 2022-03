The Walking Dead repete cena de Rick Grimes com Aaron

Cuidado! Contém spoilers de The Walking Dead.

A 11ª temporada de The Walking Dead repetiu a introdução de Aaron ao grupo de Rick em outro personagem!

Relembrando, Aroon(Ross Marquand) foi o responsável por encontrar e recrutar novas pessoas à comunidade de Alexandria e agora, na Commonwealth, vimos algo semelhante.

O acontecimento foi no episódio 13 da 11ª temporada de The Walking Dead, intitulado “Warlords”, no qual Aaron pediu a ajuda de Gabriel para fazer contato com uma nova comunidade religiosa escondida em um complexo de apartamentos.

Até sua tática vou semelhante, tentando “vender” uma boa imagem de sua comunidade através de fotos, tal como a tentativa de conquistar a confiança de seu líder, assim como havia feito com Rick anteriormente.

No entanto, apesar de seu histórico com esse tipo de trabalho, o seu estilo diplomático não teve grande impacto, visto que ele e Gabriel são apenas peões de um esquema de Lace Hornsby para recuperar armas perdidas.

Isle of the Dead vem aí

Isle of the Dead, nova série derivada de The Walking Dead, é esperada para chegar na AMC e AMC+ em 2023. Ainda não foram reveladas informações sobre seu lançamento no Brasil mas, se for seguir os passos de The Walking Dead, deve ser pelo streaming Star+.

Scott Gimple, diretor de conteúdo do TWD Universe, é o responsável pela supervisão do projeto, enquanto o showrunner da vez será Eli Jorné, que também assina como produtor executivo ao lado das estrelas principais, Cohan e Morgan.

À imprensa, Gimple diz: “Eli criou um hospício de mortos caótico, bonito e sujo para Negan, Maggie e fãs do programa que estgão ansiosos para descobrir um mundo invisível e insano do universo TWD. Lauren e Jeffrey sempre foram colaboradores fantásticos e, agora, trazemos essa colaboração a um novo nível com uma série que levará esses personagens aos seus limites com o mundo – e entre si. Todos nós estamos empolgados em levá-los a um épico, totalmente novo e diferente The Walking Dead para as idades.”

