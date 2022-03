The Walking Dead: Spinoff com Maggie e Negan vai reinventar a franquia

The Walking Dead pegou de surpresa todos os fãs ao anunciar uma série derivada sobre Maggie e Negan. Jeffrey Dean Morgan, que interpreta o ex-vilão, parece estar empolgado em relação à obra.

No Instagram, o ator compartilhou o pôster de anúncio de Isle of the Dead (Ilha dos Mortos em tradução livre), que se passará em Manhattan.

“Muito empolgado com isso. Finalmente posso abrir a boca. Isle of the Dead vai virar o que você pensa que sabe de cabeça para baixo. Isso é uma promessa”, escreveu o ator na legenda da foto.

“Uma nova visão ousada de The Walking Dead está chegando em 2023! Nova York, aqui vamos nós”, continua a legenda.

Infelizmente, mais informações sobre a série não foram reveladas até o momento. Devemos saber mais detalhes após o fim da série principal, que já está na última temporada.

Veja a publicação de Jeffrey Dean Morgan, abaixo.

Isle of the Dead vem aí

Isle of the Dead é esperada para chegar na AMC e AMC+ em 2023. Ainda não foram reveladas informações sobre seu lançamento no Brasil mas, se for seguir os passos de The Walking Dead, deve ser pelo streaming Star+.

Scott Gimple, diretor de conteúdo do TWD Universe, é o responsável pela supervisão do projeto, enquanto o showrunner da vez será Eli Jorné, que também assina como produtor executivo ao lado das estrelas principais, Cohan e Morgan.

À imprensa, Gimple diz: “Eli criou um hospício de mortos caótico, bonito e sujo para Negan, Maggie e fãs do programa que estgão ansiosos para descobrir um mundo invisível e insano do universo TWD. Lauren e Jeffrey sempre foram colaboradores fantásticos e, agora, trazemos essa colaboração a um novo nível com uma série que levará esses personagens aos seus limites com o mundo – e entre si. Todos nós estamos empolgados em levá-los a um épico, totalmente novo e diferente The Walking Dead para as idades.”

