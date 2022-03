The Walking Dead surpreende com revelação chocante sobre Negan

Alerta de spoilers

The Walking Dead chocou os fãs ao revelar que Negan não apenas se casou, como terá um filho na 11ª temporada da série.

Seis meses se passaram desde que ele deixou Alexandria e se juntou ao grupo de Annie em Riverbend.

O 14º episódio dessa temporada final da série revelou que ele se casou com Annie e que ela está grávida de 11 semanas.

Apesar dele já ter tido algumas esposas quando era líder dos Salvadores, Negan apenas amou uma mulher: Lucille. Ele revelou que gostaria de ter um filho com a ex-esposa, que se suicidou após contrair câncer de pâncreas.

Veremos se um Negan Jr. vai nascer em The Walking Dead, ou se há mais tragédia esperando o ex-vilão.

Isle of the Dead vem aí

Isle of the Dead, nova série derivada de The Walking Dead, é esperada para chegar na AMC e AMC+ em 2023. Ainda não foram reveladas informações sobre seu lançamento no Brasil mas, se for seguir os passos de The Walking Dead, deve ser pelo streaming Star+.

Scott Gimple, diretor de conteúdo do TWD Universe, é o responsável pela supervisão do projeto, enquanto o showrunner da vez será Eli Jorné, que também assina como produtor executivo ao lado das estrelas principais, Cohan e Morgan.

À imprensa, Gimple diz: “Eli criou um hospício de mortos caótico, bonito e sujo para Negan, Maggie e fãs do programa que estgão ansiosos para descobrir um mundo invisível e insano do universo TWD. Lauren e Jeffrey sempre foram colaboradores fantásticos e, agora, trazemos essa colaboração a um novo nível com uma série que levará esses personagens aos seus limites com o mundo – e entre si. Todos nós estamos empolgados em levá-los a um épico, totalmente novo e diferente The Walking Dead para as idades.”

