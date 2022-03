The Walking Dead tem nova arma mais poderosa que a Katana de Michonne

Alerta de spoilers

New Hunts, da 11ª temporada de The Walking Dead, colocou a Katana de Michonne no passado. A série de zumbis apresentou uma arma ainda mais poderosa.

É claro que a Katana se tornou um símbolo por causa da personagem de Danai Gurira. Se não fosse por Michonne, a espada não teria ficado tão popular e conhecida por ser uma verdadeira matadora de zumbis.

Após o fim do arco dos Ceifadores, os protagonistas se juntam a Commonwealth. Rosita passa a fazer parte do exército, ganhando a arma mais poderosa que a Katana – e talvez a mais legal entre as matadoras de zumbis.

No capítulo, os novos recrutas tiveram um treino. Com apenas uma faca, eles deveriam se aliar a um colega para limpar uma área de zumbis.

Rosita se deu bem e em um momento inspirado, pegou a própria perna de um zumbi para furá-lo com o fêmur quebrado dele. Totalmente insano – o que deve ter deixado os espectadores malucos.

Confira abaixo uma imagem do momento.

The Walking Dead cortou romance de Maggie

A 11ª temporada de The Walking Dead poderia dar um arco diferente para Maggie. A viúva de Glenn quase teve um relacionamento amoroso nos novos episódios.

A revelação foi feita pela chefe do seriado, Angela Kang. A produtora relatou ao TV Line que Alden quase se tornou um companheiro de Maggie.

O personagem assumiria o papel de Dante na série. Nos quadrinhos, Dante vira um namorado para personagem – já na TV, The Walking Dead o colocou como um espião dos Sussurradores.

“Está completamente certo. Ele seria tipo um Dante – não o Dante, que nós usamos com um contexto diferente”, contou a produtora.

Com a mudança, Alden foi morto em The Walking Dead. Parte do novo arco também aconteceu porque Lauren Cohan, a intérprete de Maggie, deixou temporariamente o seriado.

“Nós mudamos os rumos porque Lauren deixou a série. Nós sabíamos que ela voltaria em algum momento”, completou a chefe do seriado.

