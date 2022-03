The Walking Dead terá série derivada com Maggie e Negan

No ar desde 2010, a série The Walking Dead se prepara agora para se despedir do público, mas não por muito tempo: foi divulgado recentemente que a AMC encomendou um novo spin-off da série, agora focado em Maggie e Negan.

Enquanto a produção chega aos seus episódios finais no Star+, a emissora americana da produção de sucesso mundial já está passos a frente com essa ideia que promete manter o sucesso de The Walking Dead vivo por ainda mais alguns anos.

Continua depois da publicidade

A novidade se chama Isle of the Dead (Ilha dos Mortos, em tradução livre) e já recebeu o sinal verde da AMC para sua primeira temporada, que terá seis episódios estrelados por Lauren Cohan (Maggie) e Jeffrey Dean Morgan (Negan).

Confira o que já sabemos sobre a nova série:

Isle of the Dead vem aí

Isle of the Dead é esperada para chegar na AMC e AMC+ em 2023. Ainda não foram reveladas informações sobre seu lançamento no Brasil mas, se for seguir os passos de The Walking Dead, deve ser pelo streaming Star+.

Scott Gimple, diretor de conteúdo do TWD Universe, é o responsável pela supervisão do projeto, enquanto o showrunner da vez será Eli Jorné, que também assina como produtor executivo ao lado das estrelas principais, Cohan e Morgan.

À imprensa, Gimple diz: “Eli criou um hospício de mortos caótico, bonito e sujo para Negan, Maggie e fãs do programa que estgão ansiosos para descobrir um mundo invisível e insano do universo TWD. Lauren e Jeffrey sempre foram colaboradores fantásticos e, agora, trazemos essa colaboração a um novo nível com uma série que levará esses personagens aos seus limites com o mundo – e entre si. Todos nós estamos empolgados em levá-los a um épico, totalmente novo e diferente The Walking Dead para as idades.”

Morgan, que interpreta Negan desde 2016, completa: “Estou muito feliz que a jornada de Negan e Maggie vai continuar. Tem sido um divertido dar vida a Negan, e estou muito animado para continuar sua jornada em Nova York com Lauren. […] Apertem os cintos, a Ilha dos Mortos vai reinventar o universo TWD. Muito obrigado a Dan McDermott, Scott Gimple e AMC por nos receber de volta para mais uma vez… simplesmente mal podemos esperar.”

Enquanto isso, clique aqui e assine Star+ para ver a última temporada de The Walking Dead.