The Walking Dead traz referência escondida a Supernatural

Atenção: contém spoilers da temporada final de The Walking Dead.

The Walking Dead é uma série de sucesso, com grande respeito às demais. Ao longo dos anos, prestou homenagem aos livros de Stephen King e até aos filmes de Os Caça-Fantasmas. Agora, em sua última temporada, se despede com grande estilo em uma cena que, ao que tudo indica, é uma referência a Supernatural.

De volta ao ano de 2011, vimos a atriz Lauren Cohan se juntar ao elenco de The Walking Dead como Maggie Rhee, mas anos antes ela havia interpretado Bela Talbot por seis episódios de Supernatural. E essa conexão está mais viva do que nunca.

No episódio recente, Maggie menciona um pé de coelho sortudo que ela costumava carregar, e os fãs mais obcecados por Supernatural certamente se lembrarão de sua trama na série que já chegou ao fim, já que a história de sua personagem também tinha a ver com pé de coelho.

A cena de TWD também fala que o cachorro de Maggie arrastou o coelho cuja pata ela adotou como amuleto posteriormente, enquanto em Supernatural Bela foi arrastada para o submundo por uma matilha de cães.

Será coincidência ou intencional?

Isle of the Dead vem aí

Isle of the Dead, nova série derivada de The Walking Dead, é esperada para chegar na AMC e AMC+ em 2023. Ainda não foram reveladas informações sobre seu lançamento no Brasil mas, se for seguir os passos de The Walking Dead, deve ser pelo streaming Star+.

Scott Gimple, diretor de conteúdo do TWD Universe, é o responsável pela supervisão do projeto, enquanto o showrunner da vez será Eli Jorné, que também assina como produtor executivo ao lado das estrelas principais, Cohan e Morgan.

À imprensa, Gimple diz: “Eli criou um hospício de mortos caótico, bonito e sujo para Negan, Maggie e fãs do programa que estgão ansiosos para descobrir um mundo invisível e insano do universo TWD. Lauren e Jeffrey sempre foram colaboradores fantásticos e, agora, trazemos essa colaboração a um novo nível com uma série que levará esses personagens aos seus limites com o mundo – e entre si. Todos nós estamos empolgados em levá-los a um épico, totalmente novo e diferente The Walking Dead para as idades.”

