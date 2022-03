Titãs: Fotos da 4ª temporada mostram icônica locação do Arrowverso

A quarta temporada de Titãs já está em desenvolvimento e parece que veremos uma icônica locação do Arrowverso no seriado.

Embora não sejam ambientadas no mesmo universo, as duas séries são baseadas nos quadrinhos da DC. Com isso, um local ligado a importantes personagens da Liga da Justiça estará presente na nova leva de episódios.

Continua depois da publicidade

Trata-se do Star Laboratories (Star Labs no Arrowverso). O local é de extrema importância em The Flash, mas também já apareceu em Patrulha do Destino.

Com isso, é possível que vejamos a aparição do Ciborgue na quarta temporada de Titãs, embora nada tenha sido revelado sobre isso.

Veja a foto da série, abaixo.

Titãs pode ter grande vilão da DC na 4ª temporada

Um grande vilão da DC pode aparecer em Titãs na quarta temporada da série. De acordo com o Illuminerdi, os próximos episódios terão a participação de Lex Luthor, o maior inimigo do Superman.

A ideia é que o personagem tenha uma “aparição surpresa” em Titãs. Isso pode acontecer logo no início da quarta temporada.

O Illuminerdi acrescenta que a participação deve ser “memorável”, tendo um grande impacto na história da série.

O que não se sabe é quem poderia interpretar o Lex Luthor de Titãs, mas como a série existe em um universo próprio, tudo indica que será uma versão inteiramente nova do vilão, com um novo ator.

Existe a expectativa de que Lex Luthor apareça em Titãs já há algum tempo. A série trouxe referências ao vilão em alguns episódios, o que dava a entender que ele teria uma participação na trama em algum momento.

No Brasil, Titãs está disponível na Netflix.