Traje de novo herói do MCU tem grande semelhança com o do Batman

O Cavaleiro da Lua é muitas vezes chamado de “Batman da Marvel”.

Existem algumas semelhanças entre os personagens, mas, é claro, isto não deve ser usado para diminuir o Cavaleiro da Lua, que é bastante interessante.

No entanto, o Cavaleiro da Lua do MCU compartilha uma semelhança com o Batman de Robert Pattinson que é muito específica.

É claro que não passa de uma coincidência, mas ainda é bem interessante.

Semelhança entre trajes

Em Batman, um detalhe curioso no traje do personagem interpretado por Robert Pattinson é que o emblema no seu peito é removível, podendo ser usado como uma faca em momentos de necessidade.

Acontece que o emblema no peito do Cavaleiro da Lua do MCU também é removível.

Os trailers indicam que o emblema pode ser usado como uma espécie de bumerangue, o que é bastante interessante.

A série do Cavaleiro da Lua chega ao Disney+ em 30 de março.

