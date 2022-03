Trapaça? Fãs da Netflix estão furiosos com novo reality show

Após estrear na Netflix, o reality show Isso é um Bolo? acabou envolvido em uma grande polêmica nas redes sociais. Espectadores da plataforma acusam um dos participantes da atração de trapaça – mas será que ela aconteceu de verdade? Explicamos abaixo tudo sobre a controvérsia e a reação dos fãs ao novo lançamento.

“Confeiteiros talentosos criam réplicas deliciosas de bolsas, máquinas de costura e muito mais nesta competição culinária inspirada em um meme popular”, afirma a sinopse de Isso é um Bolo?, na Netflix.

Como a descrição indica, o reality show é baseado em um meme que fez sucesso nas redes sociais no início da pandemia – no qual muita gente se surpreende ao descobrir que objetos aparentemente comuns, na verdade, eram bolos.

Isso é um Bolo? tem apresentação do comediante Mikey Day, conhecido por participar do programa de esquetes Saturday Night Live.

Entenda a polêmica de Isso é um Bolo? na Netflix

A polêmica de Isso é um Bolo? começou no primeiro episódio da atração. Após a revelação dos vencedores, muitos fãs protestaram nas redes sociais.

Em Isso é um Bolo?, o objetivo dos concorrentes é criar bolos idênticos a objetos, comidas e outros itens da vida real.

Mas assim como no meme que fez sucesso nas redes sociais, os participantes devem usar apenas materiais tradicionais de confeitaria – afinal de contas, a graça do programa é o fato dos confeiteiros conseguirem criar obras extremamente elaboradas.

No primeiro episódio, o participante Jonny Manganello usa tomates falsos em tacos de verdade, com o objetivo de confundir os juízes e fazê-los acreditar que seus tacos (feitos de bolo) eram os verdadeiros.

“O Jonny trapaceou ao colocar os tomates falsos nos bolos de isca!”, comentou um espectador do reality no Twitter.

A opinião parece ser ecoada por muitos fãs de Isso é um Bolo?, que se dizem “revoltados” com a trapaça de Johnny.

“Só vim aqui (no Twitter) para confirmar que todos estão pensando a mesma coisa: o Jonny trapaceou com os tomates falsos no primeiro episódio. Me sinto validada, já que estamos todos na mesma página. Estou furiosa!”, comentou outra.

Uma boa parte dos espectadores acredita que Jonny deveria ter sido desclassificado do programa por sua trapaça.

“O Jonny trapaceou de verdade. Burlou o sistema no primeiro episódio de Isso é Um Bolo?. Vai ficar por isso mesmo?”, questionou outro espectador.

Mas nem todo mundo concorda: parte dos espectadores de Isso é um Bolo? aprovou a atitude de Jonny. Para muitos fãs, ele é o melhor concorrente do reality.

“Qual é o participante favorito de vocês? E por que é o Jonny?”, brincou outro fã nas redes sociais.

Isso é um Bolo? já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.