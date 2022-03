Triângulo amoroso com duas irmãs vai agitar a 2ª temporada de Bridgerton

Fãs mal podem esperar pelo lançamento da 2ª temporada de Bridgerton na Netflix. Assim como os livros de Julia Quinn, os novos episódios modificam completamente o foco da trama. A 1ª temporada abordou principalmente a história de Daphne, e o segundo ano, trata do arco de Anthony – que se envolve em um triângulo amoroso com duas irmãs.

“Oito irmãos inseparáveis buscam amor e felicidade na alta sociedade de Londres. Inspirada nos best-sellers de Julia Quinn”, afirma a sinopse oficial de Bridgerton na Netflix.

Produzida por Shonda Rhimes, e a série é uma das mais populares da plataforma. Na verdade, antes do lançamento do hit sul-coreano Round 6, a produção era considerada a série mais bem sucedida da história da Netflix.

O site Screen Rant revelou alguns detalhes interessantes sobre o triângulo amoroso que deve agitar a 2ª temporada de Bridgerton; confira abaixo.

O triângulo amoroso da 2ª temporada de Bridgerton

Como já citamos, o protagonista da 2ª temporada de Bridgerton será Anthony, o primogênito do clã, interpretado por Jonathan Bailey.

Os novos episódios focam principalmente na busca de Anthony por uma noiva digna de carregar o nome dos Bridgerton.

Quando as Irmãs Sharma chegam da Índia, Anthony é obrigado a escolher entre Edwina (interpretada por Charithra Chandran) e Kate (a personagem de Simone Ashley).

As complicações românticas do triângulo amoroso serão aumentadas pelo envolvimento da família Bridgerton e pela conturbada relação das irmãs em questão.

No novo trailer da 2ª temporada, Julie Andrews retorna como a voz da Lady Whistledown – cuja verdadeira identidade foi revelada aos espectadores no fim do primeiro ano – e indica que o triângulo amoroso será o principal tema dos novos episódios.

Em uma entrevista ao site Entertainment Weekly, Jonathan Bailey falou sobre as novidades e discutiu o triângulo amoroso dos novos episódios.

“Acho que todos podem entender por que ele se sente atraído pelas duas. E as duas se interessam por ele. É um triângulo amoroso muito interessante, e se torna ainda mais perigoso por envolver irmãs”, comentou o astro.

O ator também indicou que, em relação ao romance, fãs podem esperar por enormes reviravoltas e momentos realmente chocantes.

“É algo bestial, muito diferente da 1ª temporada. Eles se comportam como animais uns com os outros”, explicou o ator.

A atriz Charithra Chandran, intérprete de Edwina, também falou sobre as expectativas para sua personagem em um papo com o site The Face.

“A Edwina mostra que você pode tomar o controle de sua própria vida, e se tornar algo muito maior do que as pessoas imaginam. Espero que o público se identifique com ela, que se enxergue nela”, comentou a atriz.

A 2ª temporada de Bridgerton estreia na Netflix em 25 de março. Veja abaixo o novo trailer.