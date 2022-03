Tudo o que sabemos sobre a 3ª temporada de Casamento às Cegas

O reality show Casamento às Cegas é um grande sucesso de audiência na Netflix. A produção casamenteira da plataforma de streaming visa unir casais através do pressuposto que “o amor é cego” e, portanto, não é necessário ver alguém para se apaixonar, deixando as aparências de lado.

No desafio, os casais apenas poderão ver um ao outro após já estarem noivos e, antes do casamento, passarão por várias provações que podem mudar para sempre suas vidas.

Continua depois da publicidade

Casamento às Cegas estreou sua primeira temporada em 2020 na Netflix e, neste início de 2022, tivemos acesso à sua segunda temporada, que também já chegou ao fim.

E além da produção original americana, a Netflix também providenciou duas séries derivadas, incluindo a adaptação brasileira e uma japonesa, também já disponível no streaming.

Mas será que Casamento às Cegas original volta para uma 3ª temporada? E, se sim, quando? Confira o que já sabemos:

Casamento às Cegas vai ter 3ª temporada?

Sim, haverá uma terceira temporada de Casamento às Cegas!

Os fãs já podem ficar tranquilos porque, após o sucesso imediato da primeira temporada, a Netflix já garantiu não só a segunda, mas a terceira temporada do reality e, até onde sabemos, ela já está até filmada! Quem deu essa inforação foi o coapresentador da série, Nick Lachey.

No entanto, ainda não temos uma data de estreia oficial divulgada para a estreia da já muito aguardada 3ª temporada de Casamento às Cegas. Mas há duas possibilidades:

A primeira, e mais otimista, é que ela seja lançada ainda neste ano, aproveitando o sucesso da produção.

No entanto, a segunda e mais provável teoria aponta que a 3ª temporada de Casamento às Cegas deva ser lançada somente no início de 2023, seguindo a sua tradição de ter novos episódios próximos ao Dia de São Valentim (12 de fevereiro), o correspondente ao Dia dos Namorados no Hemisfério Norte.

Enquanto isso, as temporadas 1 e 2 de Casamento às Cegas podem ser vistas na Netflix.