Tudo o que sabemos sobre a 5ª temporada de Elite

Elite conquistou o público brasileiro, e a fama da série pode ser comprovado por seus incríveis níveis de audiência. Resultado disso é que a quinta temporada vai acontecer na Netflix.

A quarta temporada da série mudou completamente a trama da produção. Vários personagens queridos se despediram, uma nova turma chegou para conquistar mais uma vez os fãs da Netflix.

Com a exibição dos novos episódios, inúmeros fãs correram para maratonar Elite na Netflix. Esses assinantes querem saber como será essa quinta temporada e quando chegará.

O site da revista Cosmopolitan revelou todas as informações já conhecidas sobre o assunto; confira.

Elite terá 5ª temporada

Fãs de Elite podem comemorar: a série já foi oficialmente renovada para a quinta e sexta temporadas.

Na verdade, a Netflix deu o sinal verde para a produção de um quinto ano antes mesmo da estreia da quarta temporada.

A novidade foi revelada em fevereiro de 2021, quando o elenco da série divulgou as boas novas nas redes sociais, em um anúncio que pegou muitos fãs de surpresa.

Também temos informações que indicam que a quinta temporada já está avançada na produção. Detalhes sobre os novos episódios ainda não foram revelados, mas fãs podem ficar tranquilos: Elite voltará.

O elenco de Elite 5

Aos poucos, Elite vai mudando os rostos do elenco. Os novos personagens da quarta temporada, Phillipe, Ari, Mencía e Patrick, devem fazer parte dos novos episódios.

Quem não deve retornar é Andrès Velencoso, o intérprete de Armando, já que o personagem morre no episódio final da quarta temporada.

Elite 5 também contará com três novos atores no elenco: Valentina Zenere e André Lamoglia (vistos na foto acima). A quinta temporada de Elite contará com a introdução da atriz espanhola Isabel Garrido como uma nova estudante de Las Encinas, cuja identidade ainda não foi revelada. Além disso, terá a argentina Valentina Zenere como Sofía e o brasileiro André Lamoglia será Gonzalo (ambos estão na foto acima).

Zenere é argentina, mas André Lamoglia é um ator brasileiro. O jovem é conhecido principalmente por sua performance na série Juacas, exibida pelo Disney Channel.

Enquanto isso, Omar Ayuso (Omar), Itzan Escamilla (Samuel), Ander (Arón Piper) e Guzmán (Miguel Bernardeau) não devem voltar em Elite.

A trama da 5ª temporada de Elite

A trama da 5ª temporada de Elite tem tudo para continuar os eventos chocantes que aconteceram no episódio final do quarto ano.

Vale lembrar que, na season finale, Ari vai parar no hospital após quase morrer afogada no píer. Armando tem uma sorte ainda pior, sendo assassinado por Guzmán por abusar de Mencía e agredir Ari.

Como Samuel, Rebeca e outros personagens convenceram Guzmán a não revelar o que aconteceu à polícia, todos podem ser denunciados como cúmplices.

Além disso, o corpo de Armando pode ressurgir na praia, deixando claro que o amigo do pai de Ari e Mencía foi realmente assassinado.

Quando estreia a quinta temporada?

A Netflix anunciou recentemente que a 5ª temporada de Elite estreia no dia 8 de abril deste ano.

Confira o sexy primeiro teaser da nova temporada: