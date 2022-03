Uhtred de The Last Kingdom revela parte “bem desconfortável” de seu papel

The Last Kingdom foi um grande sucesso de audiência na Netflix, mas um desafio para o seu elenco.

Em entrevista recente, o ator Alexander Dreymon elogiou os figurinistas do programa por ajudá-lo a melhorar o porte físico de seu personagem, mas confessou ainda que a roupa era muito desconfortável.

Alexander explicou: “Como eu disse antes, eu prospero no elemento físico de retratar um personagem e o traje certamente me dá uma fisicalidade que me ajuda a incorporar o personagem apenas por causa de como é usar essas botas e como a armadura faz eu me sentir. Especialmente a armadura, é muito desconfortável, é muito apertada. Algumas armaduras que usei eram extremamente pesadas.”

Ele continua: “Ter essa espada no ombro faz você se mover de uma maneira tão diferente da sua vida cotidiana. Porque se você passar por uma porta ou mesmo passar por alguém, você tem que mover seus ombros de forma que a espada não atinja alguém na cabeça. Não sei se o traje me dá o personagem, mas certamente contribui para a fisicalidade de Uhtred.”

O filme de The Last Kingdom na Netflix

A Carnival Films está desenvolvendo um filme de The Last Kingdom para a Netflix. Alexander Dreymon, que vive Uhtred na série, fez o anúncio. O ator revelou o longa-metragem intitulado Seven Kings Must Die (Sete Reis Devem Morrer, em tradução livre).

Dreymon viverá Uhtred em Seven Kings Must Die e será acompanhado por boa parte do elenco da série, juntamente de novos rostos. Embora a quinta temporada “conclua totalmente a série”, o produtor Nigel Marchant disse (via Deadline): “sempre havia mais uma história que queríamos contar”.

Dreymon acrescentou: “Foi um privilégio contar a história de Uhtred por cinco temporadas. Sou muito grato aos nossos fãs. Eles têm sido imensamente leais a The Last Kingdom e, graças ao apoio deles, a equipe está se reunindo para mais uma rodada”.

A estreia de Seven Kings Must Die não foi marcada. Todas as temporadas de The Last Kingdom estão disponíveis na Netflix.