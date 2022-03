Umbrella Academy: Ator comenta personagem “bem maluco” da 3ª temporada

Javon Walton, conhecido por interpretar Ashtray em Euphoria, da HBO, trouxe mais detalhes sobre o personagem dele em The Umbrella Academy, da Netflix.

O anúncio da escalação do ator foi feito há poucos dias e nada foi revelado sobre ele ainda. O próprio Walton não entregou muito, mas deixou claro que ele não faz parte da Sparrow Academy.

“Então, é tudo muito privado agora, incluindo meu personagem, mas o showrunner Steve Blackman e o produtor executivo Jeff King fizeram um trabalho incrível desenvolvendo meu personagem”, disse Walton à Entertainment Weekly.

“E não faz parte da Sparrow Academy. Todo mundo acha bem maluco o que meu personagem é. Com certeza as pessoas não vão conseguir vazar este. É muito aleatório para as pessoas conseguirem vazar, mas é um personagem realmente adorável e mal posso esperar para que todos vejam”.

A escalação de Walton foi confirmada pela própria Netflix no Twitter, poucos dias após o término da segunda temporada de Euphoria.

The Umbrella Academy volta na Netflix com 3ª temporada

O terceiro ano de The Umbrella Academy novamente terá uma duração de 10 horas, divididas em 10 capítulos.

Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya e Colm Feore retornam em The Umbrella Academy.

Steve Blackman, por sua vez, volta novamente para ser o showrunner e produtor-executivo.

Detalhes da história não foram anunciados oficialmente.

“Com a morte do pai, irmãos com poderes extraordinários se reencontram e descobrem surpreendentes segredos de família – além de uma ameaça iminente à humanidade”, afirma a sinopse.

The Umbrella Academy tem duas temporadas na Netflix. O terceiro ano chega em 2022.