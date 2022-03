Umbrella Academy: Netflix anuncia data de estreia de 3ª temporada

A Netflix anunciou oficialmente a data de lançamento da terceira temporada de The Umbrella Academy. Os novos episódios chegarão à gigante do streaming em 22 de junho.

A Netflix também divulgou um teaser da terceira temporada de The Umbrella Academy.

Confira abaixo o novo teaser, que mostra algumas cenas dos próximos episódios da série que se mostrou um grande sucesso para a Netflix.

Adaptação de quadrinhos

A série The Umbrella Academy é uma adaptação dos quadrinhos de mesmo nome.

O sucesso do seriado fez com que a Netflix percebesse que adaptações de quadrinhos menos conhecidos também podiam dar certo.

No entanto, não foram todas as tentativas da gigante do streaming que se mostraram bem-sucedidas.

O Legado de Júpiter, por exemplo, não teve o desempenho que a Netflix esperava, sendo cancelada pela gigante do streaming com apenas uma temporada.

Como mencionado anteriormente, a terceira temporada de The Umbrella Academy chega à Netflix em 22 de junho.