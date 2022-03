Usuários reagem à anúncio da Netflix e ameaçam cancelar o streaming

A Netflix anunciou mais um aumento de preço da assinatura nos EUA, aumentando o valor a ser pago em US$ 1 ou US$ 2 (dependendo do plano). Isso, naturalmente, irritou muitos usuários, que foram às redes sociais reclamar do novo valor.

Muitos consideram o aumento abusivo e não veem o retorno esperado da Netflix, enquanto outros estão cansados dos aumentos constantes.

Uma reclamação bastante comum sempre que o valor da assinatura aumenta é acerca dos cancelamentos das séries. Nos últimos anos, a plataforma de streaming tem cancelado prematuramente diversas de suas produções originais, deixando os fãs sem desfechos para suas histórias preferidas.

Com o aumento do número de outras plataformas, muitos acabam migrando, ou simplesmente assinando conforme começam a assistir um programa diferente.

Veja alguns tuites dos fãs, com as traduções, abaixo.

Usuários da Netflix estão revoltados

“Estou prestes a cancelar minha conta da Netflix. Vocês ficam aumentando o preço para que?”, reclamou uma fã.

“Estou para cancelar. Sério, Netflix, outro aumento de preço?!”, disse mais uma assinante.

“Só queria saber por que acordo uma vez por mês com email da Netflix dizendo que vão aumentar os preços”, apontou outra assinante.

“Todo ano recebemos esse email da Netflix. Agora chega! Eles começaram com US$ 5 e agora… Precisamos levantar nossas vozes como consumidores e parar isso. Se eles não escutarem, precisamos cancelar as assinaturas da Netflix”, reclamou um usuário.

“No que é facilmente o pior marketing de todos os tempos, a Netflix envia um email dizendo que eles estão fazendo um favor aos consumidores ao aumentarem os preços”, reclamou outro assinante.

No Brasil, um aumento de preço ainda não foi anunciado.